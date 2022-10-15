https://ria.ru/20221015/melnik-1824223156.html

Бандера, мат и колбаса — чем запомнился экс-посол Украины в ФРГ Мельник

Бандера, мат и колбаса — чем запомнился экс-посол Украины в ФРГ Мельник - РИА Новости, 15.10.2022

Бандера, мат и колбаса — чем запомнился экс-посол Украины в ФРГ Мельник

Бывший украинский посол в ФРГ Андрей Мельник за грубые выходки поплатился должностью, репутацией и бесплатным пользованием Украиной системы спутниковой связи... РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T02:04

2022-10-15T02:04

2022-10-15T02:32

в мире

андрей мельник

германия

украина

мид германии

санкции в отношении россии

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БЕРЛИН, 15 окт - РИА Новости. Бывший украинский посол в ФРГ Андрей Мельник за грубые выходки поплатился должностью, репутацией и бесплатным пользованием Украиной системы спутниковой связи Starlink, но так и не смог добиться поставок Киеву немецких танков. О сомнительных достижениях покидающего в субботу Германию дипломата - в материале РИА Новости.Мельник запомнится в Германии - да и во всём мире - прежде всего странными методами дипломатии, за которые в народе и СМИ был прозван "недипломатичным дипломатом".Грубиян и бузотерЗа текущий год ныне опальный дипломат успел оскорбить немалое число ведущих и ушедших на покой германских политиков. Так, после отказа президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру в посещении Киева в апреле экс-глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль обвинил Мельника в том, что тот приложил руку к данному демаршу.В ответ Мельник заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц ведет себя не как государственный человек, а как "обиженная ливерная колбаса", потому что сам не хочет посетить Киев, а также впоследствии не раз атаковал главу германского правительства по вопросам поставки тяжелого вооружения и танков на Украину. Габриэля же Мельник обвинил в инициировании "дьявольского проекта" "Северный Поток 2" и призвал к покаянию.Доставалось от посла и региональным политикам. Так, Мельник в ответ на инициативу премьер-министра федеральной земли Саксония Михаэля Кречмера (ХДС) начать диалог с Россией предложил тому засунуть голову в рефрижератор, а позже и вовсе заявил, что отменяет приглашение Кречмера в Киев за его высказывание, что украинский конфликт "должен быть заморожен".Последней жертвой украинской дипломатии стала бывшая канцлер Ангела Меркель. В ответ на её слова, что без участия России мир в Европе немыслим, Мельник диагностировал у Меркель "галлюцинации".Поклонник БандерыПоследней каплей в переполненной чаше терпения немецкого политикума (а, возможно, и в Киеве) стали даже не оскорбления, а откровения посла в июньском интервью немецкому журналисту Тило Юнгу. Дипломат назвал Бандеру "олицетворением борьбы за свободу" и сравнил его с Робин Гудом, которому законы не писаны. По словам Мельника, у Бандеры не было связей с гитлеровской Германией, а массовые убийства украинскими националистами мирных поляков на Волыни и в Галиции во время Второй мировой войны он объяснил тем, что и с другой стороны "было много убийств и зверств".После нашумевшего интервью, которое на длительное время затмило все мольбы Киева о тяжёлом вооружении и танках, в июле послу Мельнику было вручено оповещение об увольнении.Самая дорогая в мире расплата за матФинальным аккордом в карьере Андрея Мельника можно считать его ссору с Илоном Маском. В начале октября Мельник нецензурно послал американского предпринимателя куда подальше в ответ на предложенный американским предпринимателем план мира между РФ и Украиной. Чуть позже Маск принял решение больше не оплачивать многомиллионный счёт за обслуживание его системы спутниковой связи Starlink на Украине, которая преимущественно используется в военных целях, объяснив, что "лишь следует совету" экс-посла.Прощание с кобзарем украинской дипломатииВ субботу Андрей Мельник отправится на автомобиле в сторону Украины. По неподтвержденной информации, 47-летний дипломированный юрист может занять кресло замглавы МИД на своей родине. Что же касается его семейства и детей, которые за восемь лет успели, по признанию самого посла, "онемечиться", то Мельник пока не знает, возьмёт ли он их с собой или же поедет "в гордом одиночестве", как он признался в интервью Spiegel незадолго до отъезда."У нас есть 20-летний сын, который учится здесь, и одиннадцатилетняя дочь, которая учится в шестом классе в Берлине", - объяснила его жена Светлана.На заданный в соцсетях резонный вопрос депутата от Левой партии Эзги Гюйылдар, почему сын Мельника продолжает свое обучение в ФРГ, а не "сражается за свою страну на Украине", экс-посол отреагировал нервно, назвав Левую партию "бесчеловечной, бессердечной и ужасной", а саму Гюйылдар "бессовестной", но ответа на вопрос так и не дал."На Украине, видимо, нет школ, а сын Мельника наверняка не хочет на фронт. Патриотичная семья", - резюмирует пользователь cc_skyline.Позднее Мельник опубликовал прощальное письмо. Дипломат в нём заявляет, что "возвращается домой с гордо воздетой головой и чувством выполненного долга" и благодарит "дорогих немецких друзей" за терпение.Напутствия от "немецких друзей"Помимо благодарности и наилучших пожеланий некоторые немалочисленные немецкие "друзья" не преминули облегченно вздохнуть и дали уезжающему экс-послу не самые доброжелательные напутствия под его прощальным обращением."И семью с собой забирайте", - требует toro. Пользователь Darkstar ко всему прочему предлагает уезжающему послу "прихватить своих сограждан"."Давно пора. По сути вы просто подстрекатель с социально пониженной ответственностью", - считает пользователь Raynor.Gerd Chapeau призывает посла перейти от слов к делу: "Идите напрямую на фронт. Не дай бог все подумают, что вы всего лишь подстрекатель и демагог"."Надеюсь, что вы перестанете писать твиты по-немецки. Никому здесь не нужна та ненависть, что вы разжигаете", - пишет Kim Fehre.

https://radiosputnik.ria.ru/20220923/melnik-1819047846.html

https://ria.ru/20221003/krym-1821286109.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220903/germaniya-1814219939.html

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