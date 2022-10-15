https://ria.ru/20221015/medvedev-1824312247.html

Медведев прокомментировал слова Макрона о России в Закавказье

Медведев прокомментировал слова Макрона о России в Закавказье - РИА Новости, 15.10.2022

Медведев прокомментировал слова Макрона о России в Закавказье

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что "извращенное и неприемлемое" заявление президента Франции Эммануэля Макрона о России в Закавказье можно... РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T18:06

2022-10-15T18:06

2022-10-15T22:52

россия

закавказье

дмитрий медведев

эммануэль макрон

франция

в мире

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что "извращенное и неприемлемое" заявление президента Франции Эммануэля Макрона о России в Закавказье можно объяснить позицией ущербного восприятия действительности.Макрон ранее заявил, что Россия якобы использует нагорнокарабахский конфликт для дестабилизации Южного Кавказа."Излюбленный метод европейской политики — валить с больной головы на здоровую. Ничем другим объяснить последнее заявление президента Франции Эммануэля Макрона невозможно. Француз обвинил Россию, цитирую, в том, что она "нагнетает обстановку" на армяно-азербайджанской границе с целью "дестабилизации ситуации" на Кавказе и за его пределами. Заявление более чем некорректное. Хамское. Извращенное и неприемлемое, как назвал его президент нашей страны. Но, добавлю, вполне объяснимое с позиции ущербного и подобострастного атлантического восприятия действительности", — написал Медведев на своей странице во "ВКонтакте".

https://ria.ru/20221011/mid-1823174624.html

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закавказье

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Наталья Макарова

россия, закавказье, дмитрий медведев, эммануэль макрон, франция, в мире