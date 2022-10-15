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Медведев прокомментировал слова Макрона о России в Закавказье - РИА Новости, 15.10.2022
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Медведев прокомментировал слова Макрона о России в Закавказье
Медведев прокомментировал слова Макрона о России в Закавказье - РИА Новости, 15.10.2022
Медведев прокомментировал слова Макрона о России в Закавказье
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что "извращенное и неприемлемое" заявление президента Франции Эммануэля Макрона о России в Закавказье можно... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T18:06
2022-10-15T22:52
россия
закавказье
дмитрий медведев
эммануэль макрон
франция
в мире
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что "извращенное и неприемлемое" заявление президента Франции Эммануэля Макрона о России в Закавказье можно объяснить позицией ущербного восприятия действительности.Макрон ранее заявил, что Россия якобы использует нагорнокарабахский конфликт для дестабилизации Южного Кавказа."Излюбленный метод европейской политики — валить с больной головы на здоровую. Ничем другим объяснить последнее заявление президента Франции Эммануэля Макрона невозможно. Француз обвинил Россию, цитирую, в том, что она "нагнетает обстановку" на армяно-азербайджанской границе с целью "дестабилизации ситуации" на Кавказе и за его пределами. Заявление более чем некорректное. Хамское. Извращенное и неприемлемое, как назвал его президент нашей страны. Но, добавлю, вполне объяснимое с позиции ущербного и подобострастного атлантического восприятия действительности", — написал Медведев на своей странице во "ВКонтакте".
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россия, закавказье, дмитрий медведев, эммануэль макрон, франция, в мире
Россия, Закавказье, Дмитрий Медведев, Эммануэль Макрон, Франция, В мире
18:06 15.10.2022 (обновлено: 22:52 15.10.2022)
 
Медведев прокомментировал слова Макрона о России в Закавказье

Медведев объяснил слова Макрона о России в Закавказье позицией ущербного восприятия

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что "извращенное и неприемлемое" заявление президента Франции Эммануэля Макрона о России в Закавказье можно объяснить позицией ущербного восприятия действительности.
Макрон ранее заявил, что Россия якобы использует нагорнокарабахский конфликт для дестабилизации Южного Кавказа.
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"Излюбленный метод европейской политики — валить с больной головы на здоровую. Ничем другим объяснить последнее заявление президента Франции Эммануэля Макрона невозможно. Француз обвинил Россию, цитирую, в том, что она "нагнетает обстановку" на армяно-азербайджанской границе с целью "дестабилизации ситуации" на Кавказе и за его пределами. Заявление более чем некорректное. Хамское. Извращенное и неприемлемое, как назвал его президент нашей страны. Но, добавлю, вполне объяснимое с позиции ущербного и подобострастного атлантического восприятия действительности", — написал Медведев на своей странице во "ВКонтакте".
 
РоссияЗакавказьеДмитрий МедведевЭммануэль МакронФранцияВ мире
 
 
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