https://ria.ru/20221015/mask-1824327733.html

Маск призвал человечество прекратить целиться в себя ядерным оружием

Маск призвал человечество прекратить целиться в себя ядерным оружием - РИА Новости, 15.10.2022

Маск призвал человечество прекратить целиться в себя ядерным оружием

Американский предприниматель Илон Маск предложил человечеству прекратить целиться в себя ядерным оружием из-за высочайшего риска катастрофы за последние 60 лет. РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T20:12

2022-10-15T20:12

2022-10-15T20:22

в мире

илон маск

украина

россия

донбасс

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821942171_0:165:3058:1885_1920x0_80_0_0_05f54aab76983ef38a1cbd9f330b0784.jpg

ВАШИНГТОН, 15 окт — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск предложил человечеству прекратить целиться в себя ядерным оружием из-за высочайшего риска катастрофы за последние 60 лет."Было бы здорово, если однажды человечество прекратит целиться в себя ядерным оружием, которое уничтожит почти всю жизнь на земле", - написал он в субботу в Twitter."Каждый год существует шанс отличный от нуля, что оно будет запущено. Мы сейчас находимся в высочайшем риске за 60 лет", - добавил Маск.В начале октября Маск писал, что сомневается в возможности победы Украины в случае полномасштабной войны с Россией, и призвал стороны к миру. Он также предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине. План предполагает "повторное голосование" в Донбассе "под наблюдением ООН", сохранение Крыма "формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)", гарантии водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины.Позднее Маск заявил, что восточные регионы Украины, где русские составляют большинство, предпочитают Россию. В подтверждение своей позиции бизнесмен опубликовал карту результатов выборов на Украине 2012 года. На ней можно увидеть, что на востоке страны подавляющее большинство граждан проголосовали за Партию регионов, которую Маск называет "пророссийской".

https://ria.ru/20221015/mask-1824246562.html

https://ria.ru/20221014/musk-1823940396.html

украина

россия

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, илон маск, украина, россия, донбасс, оон