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Маск призвал человечество прекратить целиться в себя ядерным оружием - РИА Новости, 15.10.2022
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Маск призвал человечество прекратить целиться в себя ядерным оружием
Маск призвал человечество прекратить целиться в себя ядерным оружием - РИА Новости, 15.10.2022
Маск призвал человечество прекратить целиться в себя ядерным оружием
Американский предприниматель Илон Маск предложил человечеству прекратить целиться в себя ядерным оружием из-за высочайшего риска катастрофы за последние 60 лет. РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T20:12
2022-10-15T20:22
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ВАШИНГТОН, 15 окт — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск предложил человечеству прекратить целиться в себя ядерным оружием из-за высочайшего риска катастрофы за последние 60 лет."Было бы здорово, если однажды человечество прекратит целиться в себя ядерным оружием, которое уничтожит почти всю жизнь на земле", - написал он в субботу в Twitter."Каждый год существует шанс отличный от нуля, что оно будет запущено. Мы сейчас находимся в высочайшем риске за 60 лет", - добавил Маск.В начале октября Маск писал, что сомневается в возможности победы Украины в случае полномасштабной войны с Россией, и призвал стороны к миру. Он также предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине. План предполагает "повторное голосование" в Донбассе "под наблюдением ООН", сохранение Крыма "формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)", гарантии водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины.Позднее Маск заявил, что восточные регионы Украины, где русские составляют большинство, предпочитают Россию. В подтверждение своей позиции бизнесмен опубликовал карту результатов выборов на Украине 2012 года. На ней можно увидеть, что на востоке страны подавляющее большинство граждан проголосовали за Партию регионов, которую Маск называет "пророссийской".
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в мире, илон маск, украина, россия, донбасс, оон
В мире, Илон Маск, Украина, Россия, Донбасс, ООН
20:12 15.10.2022 (обновлено: 20:22 15.10.2022)
 
Маск призвал человечество прекратить целиться в себя ядерным оружием

Илон Маск заявил о высочайшем риске ядерной катастрофы за последние 60 лет

© AP Photo / Patrick Pleul/Pool Глава компании Tesla Илон Маск
Глава компании Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© AP Photo / Patrick Pleul/Pool
Глава компании Tesla Илон Маск. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 окт — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск предложил человечеству прекратить целиться в себя ядерным оружием из-за высочайшего риска катастрофы за последние 60 лет.
"Было бы здорово, если однажды человечество прекратит целиться в себя ядерным оружием, которое уничтожит почти всю жизнь на земле", - написал он в субботу в Twitter.
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"Каждый год существует шанс отличный от нуля, что оно будет запущено. Мы сейчас находимся в высочайшем риске за 60 лет", - добавил Маск.
В начале октября Маск писал, что сомневается в возможности победы Украины в случае полномасштабной войны с Россией, и призвал стороны к миру. Он также предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине. План предполагает "повторное голосование" в Донбассе "под наблюдением ООН", сохранение Крыма "формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)", гарантии водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины.
Позднее Маск заявил, что восточные регионы Украины, где русские составляют большинство, предпочитают Россию. В подтверждение своей позиции бизнесмен опубликовал карту результатов выборов на Украине 2012 года. На ней можно увидеть, что на востоке страны подавляющее большинство граждан проголосовали за Партию регионов, которую Маск называет "пророссийской".
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