https://ria.ru/20221015/maroder-1824233000.html
Сержант "Азова"* рассказал о мародерстве украинских пограничников
Сержант "Азова"* рассказал о мародерстве украинских пограничников - РИА Новости, 15.10.2022
Сержант "Азова"* рассказал о мародерстве украинских пограничников
Украинские пограничники в Мариуполе много занимались мародерством, присваивая деньги, золото и драгоценности, доходило до курьезов, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T08:11
2022-10-15T08:11
2022-10-15T13:17
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ДОНЕЦК, 15 окт — РИА Новости. Украинские пограничники в Мариуполе много занимались мародерством, присваивая деньги, золото и драгоценности, доходило до курьезов, рассказал РИА Новости находящийся в заключении сержант полка "Азов"* Михаил Швец."Рассказали мне одну историю, что был один пограничник, который очень жестко мародерил и даже умудрился вместо бронепластины в свой бронежилет положить мешок, два или три килограмма золота. И когда снайпер попал в этот мешок, его убил", — сказал собеседник агентства.По его словам, продовольствие боевики "Азова"* забирали в магазинах, а пограничники похищали деньги, телефоны, золото, драгоценности."Спрашивается — зачем? Когда попаду домой, буду богатым, как они говорили", — отметил задержанный.*Экстремистская организация, запрещена в России.
https://ria.ru/20221015/kherson-1824227997.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мариуполь, россия, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Мариуполь, Россия, Украина, В мире
08:11 15.10.2022 (обновлено: 13:17 15.10.2022)
Сержант "Азова"* рассказал о мародерстве украинских пограничников
Сержант "Азова" Швец рассказал, как украинские пограничники в Мариуполе похищали золото
ДОНЕЦК, 15 окт — РИА Новости. Украинские пограничники в Мариуполе много занимались мародерством, присваивая деньги, золото и драгоценности, доходило до курьезов, рассказал РИА Новости находящийся в заключении сержант полка "Азов"* Михаил Швец.
"Рассказали мне одну историю, что был один пограничник, который очень жестко мародерил и даже умудрился вместо бронепластины в свой бронежилет положить мешок, два или три килограмма золота. И когда снайпер попал в этот мешок, его убил", — сказал собеседник агентства.
По его словам, продовольствие боевики "Азова"* забирали в магазинах, а пограничники похищали деньги, телефоны, золото, драгоценности.
"Спрашивается — зачем? Когда попаду домой, буду богатым, как они говорили", — отметил задержанный.
*Экстремистская организация, запрещена в России.