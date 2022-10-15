https://ria.ru/20221015/maroder-1824233000.html

Сержант "Азова"* рассказал о мародерстве украинских пограничников

Сержант "Азова"* рассказал о мародерстве украинских пограничников - РИА Новости, 15.10.2022

Сержант "Азова"* рассказал о мародерстве украинских пограничников

Украинские пограничники в Мариуполе много занимались мародерством, присваивая деньги, золото и драгоценности, доходило до курьезов, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T08:11

2022-10-15T08:11

2022-10-15T13:17

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ДОНЕЦК, 15 окт — РИА Новости. Украинские пограничники в Мариуполе много занимались мародерством, присваивая деньги, золото и драгоценности, доходило до курьезов, рассказал РИА Новости находящийся в заключении сержант полка "Азов"* Михаил Швец."Рассказали мне одну историю, что был один пограничник, который очень жестко мародерил и даже умудрился вместо бронепластины в свой бронежилет положить мешок, два или три килограмма золота. И когда снайпер попал в этот мешок, его убил", — сказал собеседник агентства.По его словам, продовольствие боевики "Азова"* забирали в магазинах, а пограничники похищали деньги, телефоны, золото, драгоценности."Спрашивается — зачем? Когда попаду домой, буду богатым, как они говорили", — отметил задержанный.*Экстремистская организация, запрещена в России.

https://ria.ru/20221015/kherson-1824227997.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

мариуполь, россия, украина, в мире