https://ria.ru/20221015/mariupol-1824279531.html
Сотрудники СК доставили в Мариуполь более тонны гуманитарных грузов
Сотрудники СК доставили в Мариуполь более тонны гуманитарных грузов - РИА Новости, 15.10.2022
Сотрудники СК доставили в Мариуполь более тонны гуманитарных грузов
Сотрудники Следственного комитета РФ доставили в Мариуполь более тонны гуманитарных грузов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T15:01
2022-10-15T15:01
2022-10-15T15:57
специальная военная операция на украине
мариуполь
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ДОНЕЦК, 15 окт - РИА Новости. Сотрудники Следственного комитета РФ доставили в Мариуполь более тонны гуманитарных грузов, передает корреспондент РИА Новости."Сотрудники Следственного комитета РФ привезли населению города Мариуполь гуманитарную помощь. Она включает в себя около тонны продуктов питания: картошка, капуста, лук, консервированная продукция, макароны, детское питание. Мы не в последний раз привозим гуманитарную помощь и будем привозить ее в дальнейшем - помогать людям", - сказал руководитель отдела по работе со СМИ 12-го военного следственного управления СК России.
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РИА Новости
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Гуманитарный груз, доставленный в Мариуполь сотрудниками СК
Сотрудники СК РФ доставили в Мариуполь более тонны гуманитарных грузов - картошку, капусту, лук, консервированную продукцию, макароны, детское питание.
2022-10-15T15:01
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РИА Новости
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мариуполь, россия, следственный комитет россии (ск рф), видео
Специальная военная операция на Украине, Мариуполь, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
15:01 15.10.2022 (обновлено: 15:57 15.10.2022)
Сотрудники СК доставили в Мариуполь более тонны гуманитарных грузов
Сотрудники Следственного комитета доставили в Мариуполь более тонны гуманитарных грузов