https://ria.ru/20221015/mariupol-1824279531.html

Сотрудники СК доставили в Мариуполь более тонны гуманитарных грузов

Сотрудники СК доставили в Мариуполь более тонны гуманитарных грузов - РИА Новости, 15.10.2022

Сотрудники СК доставили в Мариуполь более тонны гуманитарных грузов

Сотрудники Следственного комитета РФ доставили в Мариуполь более тонны гуманитарных грузов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T15:01

2022-10-15T15:01

2022-10-15T15:57

специальная военная операция на украине

мариуполь

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ДОНЕЦК, 15 окт - РИА Новости. Сотрудники Следственного комитета РФ доставили в Мариуполь более тонны гуманитарных грузов, передает корреспондент РИА Новости."Сотрудники Следственного комитета РФ привезли населению города Мариуполь гуманитарную помощь. Она включает в себя около тонны продуктов питания: картошка, капуста, лук, консервированная продукция, макароны, детское питание. Мы не в последний раз привозим гуманитарную помощь и будем привозить ее в дальнейшем - помогать людям", - сказал руководитель отдела по работе со СМИ 12-го военного следственного управления СК России.

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Гуманитарный груз, доставленный в Мариуполь сотрудниками СК Сотрудники СК РФ доставили в Мариуполь более тонны гуманитарных грузов - картошку, капусту, лук, консервированную продукцию, макароны, детское питание. 2022-10-15T15:01 true PT2M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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мариуполь, россия, следственный комитет россии (ск рф), видео