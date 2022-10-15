https://ria.ru/20221015/mariupol-1824227136.html
Военные строители сдали три жилых дома в Мариуполе
Военные строители сдали три жилых дома в Мариуполе - РИА Новости, 15.10.2022
Военные строители сдали три жилых дома в Мариуполе
Военные строители Минобороны России сдали в Мариуполе три жилых многоэтажных дома, сообщили в субботу журналистам в военном ведомстве. РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T05:12
2022-10-15T05:12
2022-10-15T05:15
жилье
мариуполь
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
тимур иванов
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Военные строители Минобороны России сдали в Мариуполе три жилых многоэтажных дома, сообщили в субботу журналистам в военном ведомстве.Там уточнили, что к настоящему времени всего военные строители в Мариуполе сдали шесть многоэтажек. Строительство очередных четырех многоквартирных домов будет завершено уже к 15 ноября текущего года, еще два дома сдадут в декабре.В министерстве уточнили, что всего в Мариуполе будет построено 12 домов на 1011 квартир. Квартиры жильцы получат с полной отделкой, готовыми к проживанию.Кроме того, в жилом микрорайоне начато строительство детского сада и общеобразовательной школы.Всего на объектах в Мариуполе сегодня задействовано до 2,5 тысяч строителей и более 240 единиц специальной техники. Также Тимур Иванов проинспектировал возводимый военными строителями республиканский спасательный центр МЧС.
https://ria.ru/20221008/mariupol-1822427094.html
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РИА Новости
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жилье, мариуполь, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тимур иванов
Жилье, Мариуполь, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Тимур Иванов
05:12 15.10.2022 (обновлено: 05:15 15.10.2022)
Военные строители сдали три жилых дома в Мариуполе
Минобороны: военные строители сдали в Мариуполе три жилых многоэтажных дома на 250 квартир
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Военные строители Минобороны России сдали в Мариуполе три жилых многоэтажных дома, сообщили в субботу журналистам в военном ведомстве.
"Специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России завершили строительство и сдали очередные три жилые многоэтажные дома на 250 квартир в городе Мариуполь Донецкой Народной Республики. Ход выполнения работ проверил замминистра обороны РФ Тимур Иванов в рамках рабочей поездки", - сказали в ведомстве.
Там уточнили, что к настоящему времени всего военные строители в Мариуполе сдали шесть многоэтажек. Строительство очередных четырех многоквартирных домов будет завершено уже к 15 ноября текущего года, еще два дома сдадут в декабре.
В министерстве уточнили, что всего в Мариуполе будет построено 12 домов на 1011 квартир. Квартиры жильцы получат с полной отделкой, готовыми к проживанию.
Кроме того, в жилом микрорайоне начато строительство детского сада и общеобразовательной школы.
Всего на объектах в Мариуполе сегодня задействовано до 2,5 тысяч строителей и более 240 единиц специальной техники. Также Тимур Иванов проинспектировал возводимый военными строителями республиканский спасательный центр МЧС
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