https://ria.ru/20221015/mariupol-1824227136.html

Военные строители сдали три жилых дома в Мариуполе

Военные строители сдали три жилых дома в Мариуполе - РИА Новости, 15.10.2022

Военные строители сдали три жилых дома в Мариуполе

Военные строители Минобороны России сдали в Мариуполе три жилых многоэтажных дома, сообщили в субботу журналистам в военном ведомстве. РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T05:12

2022-10-15T05:12

2022-10-15T05:15

жилье

мариуполь

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

тимур иванов

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Военные строители Минобороны России сдали в Мариуполе три жилых многоэтажных дома, сообщили в субботу журналистам в военном ведомстве.Там уточнили, что к настоящему времени всего военные строители в Мариуполе сдали шесть многоэтажек. Строительство очередных четырех многоквартирных домов будет завершено уже к 15 ноября текущего года, еще два дома сдадут в декабре.В министерстве уточнили, что всего в Мариуполе будет построено 12 домов на 1011 квартир. Квартиры жильцы получат с полной отделкой, готовыми к проживанию.Кроме того, в жилом микрорайоне начато строительство детского сада и общеобразовательной школы.Всего на объектах в Мариуполе сегодня задействовано до 2,5 тысяч строителей и более 240 единиц специальной техники. Также Тимур Иванов проинспектировал возводимый военными строителями республиканский спасательный центр МЧС.

https://ria.ru/20221008/mariupol-1822427094.html

мариуполь

россия

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жилье, мариуполь, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тимур иванов