https://ria.ru/20221015/mariupol-1824224962.html
Пленный майор ВСУ рассказал о мародерстве украинских военных в Мариуполе
Пленный майор ВСУ рассказал о мародерстве украинских военных в Мариуполе - РИА Новости, 15.10.2022
Пленный майор ВСУ рассказал о мародерстве украинских военных в Мариуполе
Украинские военные в Мариуполе занимались мародерством, используя российскую символику, чтобы дестабилизировать обстановку и вызвать панику среди местного... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T03:09
2022-10-15T03:09
2022-10-15T06:11
специальная военная операция на украине
мариуполь
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 15 окт - РИА Новости. Украинские военные в Мариуполе занимались мародерством, используя российскую символику, чтобы дестабилизировать обстановку и вызвать панику среди местного населения, рассказал РИА Новости находящийся в заключении заместитель командира первого отдельного батальона морской пехоты ВСУ майор Николай Мищенко."Из-за того что наш батальон находился на Заводе Ильича - это очень далеко от города - вылазки в город осуществлял - про которые я слышал - батальон морской пехоты, (осуществляли) именно бригады. Это были группы по 10-12 человек, которые нацепляли на себя белые ленточки, имитируя противника, грубо говоря, и выходили с целью дестабилизации, я так понимаю, разведывательных данных, дестабилизации общей обстановки, введения паники мирного населения, потому что непонятно кто (это идет), и осуществления мародерских действий", - сказал Мищенко.Задержанный добавил, что по возвращении из этих вылазок украинские военные приносили еду и сигареты, которых не было на заводах, где они базировались."Реактивного дивизиона бойцы, проходя возле зданий в городе, подвальных помещений, для перестраховки - вдруг там противник, не разбирая, находятся ли там гражданские или нет, закидывали туда гранаты, могли стрелять из РПГ", - рассказал Мищенко.Российские войска совместно с силами ДНР и ЛНР освободили Мариуполь в середине мая. Во время боев, продолжавшихся с начала марта, город серьезно пострадал — сообщалось, что 20 процентов жилого фонда не подлежат восстановлению. Ущерб, нанесенный украинскими националистами, Следственный комитет оценил почти в 46 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20220513/maroderstvo-1788366553.html
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РИА Новости
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мариуполь, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Мариуполь, Вооруженные силы РФ
03:09 15.10.2022 (обновлено: 06:11 15.10.2022)
Пленный майор ВСУ рассказал о мародерстве украинских военных в Мариуполе
Пленный майор: морпехи ВСУ занимались мародерством в Мариуполе в российской символике
ДОНЕЦК, 15 окт - РИА Новости. Украинские военные в Мариуполе занимались мародерством, используя российскую символику, чтобы дестабилизировать обстановку и вызвать панику среди местного населения, рассказал РИА Новости находящийся в заключении заместитель командира первого отдельного батальона морской пехоты ВСУ майор Николай Мищенко.
"Из-за того что наш батальон находился на Заводе Ильича - это очень далеко от города - вылазки в город осуществлял - про которые я слышал - батальон морской пехоты, (осуществляли) именно бригады. Это были группы по 10-12 человек, которые нацепляли на себя белые ленточки, имитируя противника, грубо говоря, и выходили с целью дестабилизации, я так понимаю, разведывательных данных, дестабилизации общей обстановки, введения паники мирного населения, потому что непонятно кто (это идет), и осуществления мародерских действий", - сказал Мищенко.
Задержанный добавил, что по возвращении из этих вылазок украинские военные приносили еду и сигареты, которых не было на заводах, где они базировались.
"Реактивного дивизиона бойцы, проходя возле зданий в городе, подвальных помещений, для перестраховки - вдруг там противник, не разбирая, находятся ли там гражданские или нет, закидывали туда гранаты, могли стрелять из РПГ", - рассказал Мищенко.
Российские войска совместно с силами ДНР и ЛНР освободили Мариуполь в середине мая. Во время боев, продолжавшихся с начала марта, город серьезно пострадал — сообщалось, что 20 процентов жилого фонда не подлежат восстановлению. Ущерб, нанесенный украинскими националистами, Следственный комитет оценил почти в 46 миллиардов рублей.