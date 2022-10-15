https://ria.ru/20221015/lukashenko-1824276827.html
Лукашенко назвал Путина верным другом и надежным партнером
Лукашенко назвал Путина верным другом и надежным партнером - РИА Новости, 15.10.2022
Лукашенко назвал Путина верным другом и надежным партнером
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал в интервью американскому каналу NBC, что его отношения с Владимиром Путиным не всегда были безоблачными, но... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T14:41
2022-10-15T14:41
2022-10-15T15:01
александр лукашенко
белоруссия
россия
владимир путин
в мире
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МИНСК, 15 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал в интервью американскому каналу NBC, что его отношения с Владимиром Путиным не всегда были безоблачными, но оба лидера остаются верными друзьями и надежными партнерами."Вы знаете, что мы и спорили, и ссорились порой. Но как самые близкие друзья и надежные партнеры. Как я однажды сказал, такого уровня взаимоотношений, как между президентами Беларуси и России, нет ни у кого", — отметил Лукашенко.Белорусский президент добавил, что в последнее время отношения между Москвой и Минском стали еще крепче. Он подчеркнул, что между ним и Путиным есть взаимное доверие и практически нет проблем в общении.Журналист попросил Лукашенко описать нынешнее состояние российского лидера, в частности, то, о чем он думает. Глава республики заявил, что Путин — "абсолютно адекватный, здоровый, спортивно подтянутый человек"."Это не то, что вы думаете на Западе и в США. <...> Абсолютно адекватный человек", — подытожил он.
https://ria.ru/20221012/belorussiya-1823551063.html
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александр лукашенко, белоруссия, россия, владимир путин, в мире
Александр Лукашенко, Белоруссия, Россия, Владимир Путин, В мире
14:41 15.10.2022 (обновлено: 15:01 15.10.2022)
Лукашенко назвал Путина верным другом и надежным партнером
Лукашенко заявил, что они с Путиным спорили и ссорились, но как самые близкие друзья