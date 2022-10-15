https://ria.ru/20221015/lukashenko-1824275926.html
Лукашенко призвал остановить конфликт на Украине
Лукашенко призвал остановить конфликт на Украине - РИА Новости, 15.10.2022
Лукашенко призвал остановить конфликт на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил сначала остановить боевые действия на Украине, а уже потом разбираться, кто прав и виноват. РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T14:37
2022-10-15T14:37
2022-10-15T14:37
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александр лукашенко
украина
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россия
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МИНСК, 15 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил сначала остановить боевые действия на Украине, а уже потом разбираться, кто прав и виноват."Мы знаем, что плохо. Война - это всегда плохо. Я недавно сказал о том, что мир занят сейчас проблемой, и ищут ответ на вопрос, кто виноват. Слушайте, потом разберемся, кто виноват. Каждый день гибнут люди. Давайте остановим войну и договоримся. А потом будем разбираться, кто прав, а кто виноват. Наверное, это нормальная формула", - сказал Лукашенко в интервью американской компании NBC, которое опубликовано на официальном сайте президента.Белорусский лидер констатировал, что сейчас идет информационная война. "Украинцы говорят о массовых захоронениях, преступлениях российской стороны. А российская сторона аналогично вскрывает массовые преступления украинской стороны... В этой ситуации надо разбираться в корне", - сказал Лукашенко.Он также напомнил, что начатый процесс переговоров в итоге остановился. "Зеленскому запретили вести переговоры. Кто? Догадайтесь с трех раз. Он несамостоятелен. А сегодня фейки забрасывать… Где-то прав - не прав. Обвинять друг друга… Не тот путь. Тысячи людей каждый день гибнут. В том числе и гражданские, ни в чем не повинные. Это правда. Поэтому давайте остановим этот конфликт", - призвал глава белорусского государства.
https://ria.ru/20221015/belorussiya-1824274324.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, александр лукашенко, украина, белоруссия, россия
В мире, Александр Лукашенко, Украина, Белоруссия, Россия
Лукашенко призвал остановить конфликт на Украине
Президент Лукашенко призвал остановить конфликт на Украине, а потом разбираться в причинах
МИНСК, 15 окт – РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил
сначала остановить боевые действия на Украине, а уже потом разбираться, кто прав и виноват.
"Мы знаем, что плохо. Война - это всегда плохо. Я недавно сказал о том, что мир занят сейчас проблемой, и ищут ответ на вопрос, кто виноват. Слушайте, потом разберемся, кто виноват. Каждый день гибнут люди. Давайте остановим войну и договоримся. А потом будем разбираться, кто прав, а кто виноват. Наверное, это нормальная формула", - сказал Лукашенко в интервью американской компании NBC, которое опубликовано на официальном сайте президента.
Белорусский лидер констатировал, что сейчас идет информационная война. "Украинцы говорят о массовых захоронениях, преступлениях российской стороны. А российская сторона аналогично вскрывает массовые преступления украинской стороны... В этой ситуации надо разбираться в корне", - сказал Лукашенко.
Он также напомнил, что начатый процесс переговоров в итоге остановился. "Зеленскому
запретили вести переговоры. Кто? Догадайтесь с трех раз. Он несамостоятелен. А сегодня фейки забрасывать… Где-то прав - не прав. Обвинять друг друга… Не тот путь. Тысячи людей каждый день гибнут. В том числе и гражданские, ни в чем не повинные. Это правда. Поэтому давайте остановим этот конфликт", - призвал глава белорусского государства.