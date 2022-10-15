https://ria.ru/20221015/lnr-1824261090.html

Группа преподавателей из Луганска прошла курсы повышения квалификации в КБР

Группа преподавателей из Луганска прошла курсы повышения квалификации в КБР - РИА Новости, 15.10.2022

Группа преподавателей из Луганска прошла курсы повышения квалификации в КБР

Очередная группа преподавателей Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ) прошла курсы повышения квалификации на базе... РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T12:41

2022-10-15T12:41

2022-10-15T12:41

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НАЛЬЧИК, 15 окт – РИА Новости. Очередная группа преподавателей Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ) прошла курсы повышения квалификации на базе Кабардино-Балкарского государственного университета (КБГУ), сообщает пресс-служба вуза из КБР.В 2016 году было подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве между КБГУ и ЛГПУ. В мае текущего года оно было обновлено, новое соглашение предусматривает совместную деятельность по созданию и реализации образовательных программ для специалитета, бакалавриата и магистратуры. КБГУ также вошел в число 9 вузов РФ – партнеров вузов ЛНР и ДНР. В июне 20 преподавателей ЛГПУ прошли курсы повышения квалификации на базе КБГУ, а группа студентов из Луганска - практику в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии. В июле преподаватели среднего профессионального образования ЛГПУ изучили в КБГУ опыт работы российских колледжей по программам WorldSkills."С 9 по 15 октября на базе Эльбрусского учебно-научного комплекса КБГУ группа преподавателей из Луганского государственного педагогического университета в рамках сотрудничества двух вузов прошла курсы повышения квалификации по программе "Психолого-педагогическое сопровождение учебного процесса в современных условиях", - говорится в сообщении.Отмечается, что цель программы – совершенствование общепрофессиональных компетенций слушателей в области теории и практики преподавания в высшей школе с учетом современных требований к выпускникам образовательных организаций высшего образования."В течение недели слушатели из ЛГПУ осваивали общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, чтобы уметь проектировать организацию совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, применять психолого-педагогические технологии, анализировать результаты профессиональной деятельности и делать соответствующие выводы", - подчеркивает вуз.

https://ria.ru/20220621/istoriya-1796958820.html

https://ria.ru/20220808/kvalifikatsiya-1808042053.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, луганск, россия, луганская народная республика