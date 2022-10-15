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На греческом острове Крит из-за наводнения погиб человек - РИА Новости, 15.10.2022
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На греческом острове Крит из-за наводнения погиб человек
На греческом острове Крит из-за наводнения погиб человек - РИА Новости, 15.10.2022
На греческом острове Крит из-за наводнения погиб человек
Один человек погиб из-за наводнения, вызванного сильными ливнями, на греческом острове Крит, сообщает Афинско-македонское агентство новостей со ссылкой на... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T15:41
2022-10-15T15:41
в мире
крит (остров)
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Один человек погиб из-за наводнения, вызванного сильными ливнями, на греческом острове Крит, сообщает Афинско-македонское агентство новостей со ссылкой на местные власти."Мужчина был найден мертвым в... пригороде Ираклиона, где проливные дожди в субботу вызвали сильные наводнения", - сообщает агентство.Отмечается, что дороги в нескольких районах острова "превратились в реки". На данный момент потоки воды унесли около 10 автомобилей.Газета Kathimerini пишет, что в результате наводнений несколько человек числятся пропавшими без вести. По данным издания, аэропорт столицы острова Ираклиона закрыт.
https://ria.ru/20220913/navodnenie-1816580584.html
https://ria.ru/20221012/venesuela-1823270966.html
крит (остров)
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в мире, крит (остров)
В мире, Крит (остров)
15:41 15.10.2022
 
На греческом острове Крит из-за наводнения погиб человек

На греческом острове Крит из-за вызванного сильными ливнями наводнения погиб человек

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкПляж города Херсониссоса на острове Крит, Греция
Пляж города Херсониссоса на острове Крит, Греция - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Пляж города Херсониссоса на острове Крит, Греция. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Один человек погиб из-за наводнения, вызванного сильными ливнями, на греческом острове Крит, сообщает Афинско-македонское агентство новостей со ссылкой на местные власти.
"Мужчина был найден мертвым в... пригороде Ираклиона, где проливные дожди в субботу вызвали сильные наводнения", - сообщает агентство.
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В Судане 129 человек погибли из-за наводнений с начала сезона дождей
Отмечается, что дороги в нескольких районах острова "превратились в реки". На данный момент потоки воды унесли около 10 автомобилей.
Газета Kathimerini пишет, что в результате наводнений несколько человек числятся пропавшими без вести. По данным издания, аэропорт столицы острова Ираклиона закрыт.
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