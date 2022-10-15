https://ria.ru/20221015/krit-1824287890.html

На греческом острове Крит из-за наводнения погиб человек

На греческом острове Крит из-за наводнения погиб человек - РИА Новости, 15.10.2022

На греческом острове Крит из-за наводнения погиб человек

Один человек погиб из-за наводнения, вызванного сильными ливнями, на греческом острове Крит, сообщает Афинско-македонское агентство новостей со ссылкой на... РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T15:41

2022-10-15T15:41

2022-10-15T15:41

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крит (остров)

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Один человек погиб из-за наводнения, вызванного сильными ливнями, на греческом острове Крит, сообщает Афинско-македонское агентство новостей со ссылкой на местные власти."Мужчина был найден мертвым в... пригороде Ираклиона, где проливные дожди в субботу вызвали сильные наводнения", - сообщает агентство.Отмечается, что дороги в нескольких районах острова "превратились в реки". На данный момент потоки воды унесли около 10 автомобилей.Газета Kathimerini пишет, что в результате наводнений несколько человек числятся пропавшими без вести. По данным издания, аэропорт столицы острова Ираклиона закрыт.

https://ria.ru/20220913/navodnenie-1816580584.html

https://ria.ru/20221012/venesuela-1823270966.html

крит (остров)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, крит (остров)