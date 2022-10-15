На греческом острове Крит из-за наводнения погиб человек
На греческом острове Крит из-за вызванного сильными ливнями наводнения погиб человек
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкПляж города Херсониссоса на острове Крит, Греция
Пляж города Херсониссоса на острове Крит, Греция. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Один человек погиб из-за наводнения, вызванного сильными ливнями, на греческом острове Крит, сообщает Афинско-македонское агентство новостей со ссылкой на местные власти.
"Мужчина был найден мертвым в... пригороде Ираклиона, где проливные дожди в субботу вызвали сильные наводнения", - сообщает агентство.
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Отмечается, что дороги в нескольких районах острова "превратились в реки". На данный момент потоки воды унесли около 10 автомобилей.
Газета Kathimerini пишет, что в результате наводнений несколько человек числятся пропавшими без вести. По данным издания, аэропорт столицы острова Ираклиона закрыт.
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