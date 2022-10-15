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При обстреле в Бахмутском районе ДНР пострадал корреспондент "Известий" - РИА Новости, 15.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221015/korrespondent-1824336191.html
При обстреле в Бахмутском районе ДНР пострадал корреспондент "Известий"
При обстреле в Бахмутском районе ДНР пострадал корреспондент "Известий" - РИА Новости, 15.10.2022
При обстреле в Бахмутском районе ДНР пострадал корреспондент "Известий"
Съемочная группа "Известий" попала под обстрел в Бахмутском районе Донецкой Народной Республики, корреспондент издания получил контузию, оператор не пострадал,... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T21:41
2022-10-15T21:43
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
известия
украина
россия
в мире
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Съемочная группа "Известий" попала под обстрел в Бахмутском районе Донецкой Народной Республики, корреспондент издания получил контузию, оператор не пострадал, сообщается в Telegram-канале "Известий"."Корреспондент "Известий" Денис Кулага получил контузию во время работы в Бахмутском районе ДНР. Грузовик "Урал", со съемочной группой, попал под обстрел. Автомобиль сдал в сторону и налетел на противопехотную мину. У Кулаги контузия, его оператор не пострадал", - говорится в сообщении.
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донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, известия, украина, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР, Известия, Украина, Россия, В мире
21:41 15.10.2022 (обновлено: 21:43 15.10.2022)
 
При обстреле в Бахмутском районе ДНР пострадал корреспондент "Известий"

Корреспондент "Известий" Кулага получил контузию при обстреле в Бахмутском районе ДНР

© РИА Новости / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в ДНР
Последствия обстрела в ДНР - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
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Последствия обстрела в ДНР. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Съемочная группа "Известий" попала под обстрел в Бахмутском районе Донецкой Народной Республики, корреспондент издания получил контузию, оператор не пострадал, сообщается в Telegram-канале "Известий".
"Корреспондент "Известий" Денис Кулага получил контузию во время работы в Бахмутском районе ДНР. Грузовик "Урал", со съемочной группой, попал под обстрел. Автомобиль сдал в сторону и налетел на противопехотную мину. У Кулаги контузия, его оператор не пострадал", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРИзвестияУкраинаРоссияВ мире
 
 
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