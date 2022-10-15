https://ria.ru/20221015/kompensatsiya-1824259853.html

Жителям ДНР, потерявшим дома из-за боев, выплатят более 14 миллионов рублей

Жителям ДНР, потерявшим дома из-за боев, выплатят более 14 миллионов рублей - РИА Новости, 15.10.2022

Жителям ДНР, потерявшим дома из-за боев, выплатят более 14 миллионов рублей

Премьер-министр ДНР Виталий Хоценко заявил, что жителям республики, потерявшим жилье или имущество в ходе боевых действий, выплатят более 14 миллионов рублей. РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T12:27

2022-10-15T12:27

2022-10-15T12:27

специальная военная операция на украине

виталий хоценко

владимир путин

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

общество

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ДОНЕЦК, 15 окт - РИА Новости. Премьер-министр ДНР Виталий Хоценко заявил, что жителям республики, потерявшим жилье или имущество в ходе боевых действий, выплатят более 14 миллионов рублей."Более 14 миллионов рублей выплатим жителям, которые лишились своих домов и имущества из-за преступных действий Украины", - написал Хоценко в своем Telegram-канале.Чтобы получить компенсацию за утраченное или поврежденное жилье или имущество первой необходимости, нужно обратиться в комиссию по рассмотрению заявлений лиц, пострадавших в результате боевых действий. По заявлению Хоценко, в республике развернут 51 пункт приема заявлений.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20221006/khotsenko-1821898208.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

виталий хоценко, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, общество