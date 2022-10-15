https://ria.ru/20221015/kompensatsiya-1824259853.html
Жителям ДНР, потерявшим дома из-за боев, выплатят более 14 миллионов рублей
Жителям ДНР, потерявшим дома из-за боев, выплатят более 14 миллионов рублей - РИА Новости, 15.10.2022
Жителям ДНР, потерявшим дома из-за боев, выплатят более 14 миллионов рублей
Премьер-министр ДНР Виталий Хоценко заявил, что жителям республики, потерявшим жилье или имущество в ходе боевых действий, выплатят более 14 миллионов рублей. РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T12:27
2022-10-15T12:27
2022-10-15T12:27
специальная военная операция на украине
виталий хоценко
владимир путин
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
общество
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ДОНЕЦК, 15 окт - РИА Новости. Премьер-министр ДНР Виталий Хоценко заявил, что жителям республики, потерявшим жилье или имущество в ходе боевых действий, выплатят более 14 миллионов рублей."Более 14 миллионов рублей выплатим жителям, которые лишились своих домов и имущества из-за преступных действий Украины", - написал Хоценко в своем Telegram-канале.Чтобы получить компенсацию за утраченное или поврежденное жилье или имущество первой необходимости, нужно обратиться в комиссию по рассмотрению заявлений лиц, пострадавших в результате боевых действий. По заявлению Хоценко, в республике развернут 51 пункт приема заявлений.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20221006/khotsenko-1821898208.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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виталий хоценко, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, общество
Специальная военная операция на Украине, Виталий Хоценко, Владимир Путин, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Общество
Жителям ДНР, потерявшим дома из-за боев, выплатят более 14 миллионов рублей
Премьер ДНР Хоценко: потерявшим дома из-за боев жителям выплатят более 14 миллионов рублей