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Жителям ДНР, потерявшим дома из-за боев, выплатят более 14 миллионов рублей - РИА Новости, 15.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221015/kompensatsiya-1824259853.html
Жителям ДНР, потерявшим дома из-за боев, выплатят более 14 миллионов рублей
Жителям ДНР, потерявшим дома из-за боев, выплатят более 14 миллионов рублей - РИА Новости, 15.10.2022
Жителям ДНР, потерявшим дома из-за боев, выплатят более 14 миллионов рублей
Премьер-министр ДНР Виталий Хоценко заявил, что жителям республики, потерявшим жилье или имущество в ходе боевых действий, выплатят более 14 миллионов рублей. РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T12:27
2022-10-15T12:27
специальная военная операция на украине
виталий хоценко
владимир путин
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
общество
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ДОНЕЦК, 15 окт - РИА Новости. Премьер-министр ДНР Виталий Хоценко заявил, что жителям республики, потерявшим жилье или имущество в ходе боевых действий, выплатят более 14 миллионов рублей."Более 14 миллионов рублей выплатим жителям, которые лишились своих домов и имущества из-за преступных действий Украины", - написал Хоценко в своем Telegram-канале.Чтобы получить компенсацию за утраченное или поврежденное жилье или имущество первой необходимости, нужно обратиться в комиссию по рассмотрению заявлений лиц, пострадавших в результате боевых действий. По заявлению Хоценко, в республике развернут 51 пункт приема заявлений.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20221006/khotsenko-1821898208.html
россия
донецкая народная республика
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виталий хоценко, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, общество
Специальная военная операция на Украине, Виталий Хоценко, Владимир Путин, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Общество
12:27 15.10.2022
 
Жителям ДНР, потерявшим дома из-за боев, выплатят более 14 миллионов рублей

Премьер ДНР Хоценко: потерявшим дома из-за боев жителям выплатят более 14 миллионов рублей

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкРазрушенный жилой дом
Разрушенный жилой дом - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Разрушенный жилой дом. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 окт - РИА Новости. Премьер-министр ДНР Виталий Хоценко заявил, что жителям республики, потерявшим жилье или имущество в ходе боевых действий, выплатят более 14 миллионов рублей.
"Более 14 миллионов рублей выплатим жителям, которые лишились своих домов и имущества из-за преступных действий Украины", - написал Хоценко в своем Telegram-канале.
Чтобы получить компенсацию за утраченное или поврежденное жилье или имущество первой необходимости, нужно обратиться в комиссию по рассмотрению заявлений лиц, пострадавших в результате боевых действий. По заявлению Хоценко, в республике развернут 51 пункт приема заявлений.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
Премьер Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
6 октября, 11:00Специальная военная операция на Украине
Виталий Хоценко: аэропорт Мариуполя восстановят до конца 2023 года
 
Специальная военная операция на УкраинеВиталий ХоценкоВладимир ПутинРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаОбщество
 
 
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