https://ria.ru/20221015/kity-1824219607.html

На юге Аргентины погибли 30 китов

На юге Аргентины погибли 30 китов - РИА Новости, 15.10.2022

На юге Аргентины погибли 30 китов

Число южных гладких китов, найденных мертвыми на юге Аргентины, выросло до 30, сообщили РИА Новости в Институте охраны китов. РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T00:33

2022-10-15T00:33

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БУЭНОС-АЙРЕС, 14 окт – РИА Новости. Число южных гладких китов, найденных мертвыми на юге Аргентины, выросло до 30, сообщили РИА Новости в Институте охраны китов."Число (обнаруженных мертвыми) китов выросло до 30", - сказали в институте.Были найдены 26 взрослых китов и четверо молодых. Ранее сообщалось о 18 погибших животных. Тело первого из них было обнаружено 24 сентября.В настоящее время ученые работают над версиями о причинах смерти. Изучается гипотеза отравления в результате цветения вредоносных водорослей, поскольку в образцах планктона и двустворчатых моллюсков из этого района были обнаружены очень высокие уровни биотоксинов.Цветущие ядовитые водоросли – это мировая проблема. Так, в 2015 году от отправления ими погибли 300 китов в Чили.Деятельность человека имеет непосредственное отношение к цветению этих ядовитых водорослей на побережье, которое стимулируется повышением температуры океана, выбросами с производств и с сельхозполей, где используются удобрения.Тела молодых и взрослых китов были обнаружены в районе полуострова Вальдес – места, куда каждый год с июня по декабрь приезжают тысячи туристов, чтобы полюбоваться этими гигантами океана. Киты приплывают сюда, чтобы завести потомство или выкормить недавно родившихся детенышей. Это единственное место в Аргентине, где туристы могут приблизиться к китам на расстояние вытянутой руки.

https://ria.ru/20221011/kity-1823194548.html

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