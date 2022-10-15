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На юге Аргентины погибли 30 китов - РИА Новости, 15.10.2022
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На юге Аргентины погибли 30 китов
На юге Аргентины погибли 30 китов - РИА Новости, 15.10.2022
На юге Аргентины погибли 30 китов
Число южных гладких китов, найденных мертвыми на юге Аргентины, выросло до 30, сообщили РИА Новости в Институте охраны китов. РИА Новости, 15.10.2022
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БУЭНОС-АЙРЕС, 14 окт – РИА Новости. Число южных гладких китов, найденных мертвыми на юге Аргентины, выросло до 30, сообщили РИА Новости в Институте охраны китов."Число (обнаруженных мертвыми) китов выросло до 30", - сказали в институте.Были найдены 26 взрослых китов и четверо молодых. Ранее сообщалось о 18 погибших животных. Тело первого из них было обнаружено 24 сентября.В настоящее время ученые работают над версиями о причинах смерти. Изучается гипотеза отравления в результате цветения вредоносных водорослей, поскольку в образцах планктона и двустворчатых моллюсков из этого района были обнаружены очень высокие уровни биотоксинов.Цветущие ядовитые водоросли – это мировая проблема. Так, в 2015 году от отправления ими погибли 300 китов в Чили.Деятельность человека имеет непосредственное отношение к цветению этих ядовитых водорослей на побережье, которое стимулируется повышением температуры океана, выбросами с производств и с сельхозполей, где используются удобрения.Тела молодых и взрослых китов были обнаружены в районе полуострова Вальдес – места, куда каждый год с июня по декабрь приезжают тысячи туристов, чтобы полюбоваться этими гигантами океана. Киты приплывают сюда, чтобы завести потомство или выкормить недавно родившихся детенышей. Это единственное место в Аргентине, где туристы могут приблизиться к китам на расстояние вытянутой руки.
https://ria.ru/20221011/kity-1823194548.html
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аргентина, чили, в мире
Аргентина, Чили, В мире
00:33 15.10.2022 (обновлено: 00:48 15.10.2022)
 
На юге Аргентины погибли 30 китов

На юге Аргентины были найдены мертвыми 30 южных гладких китов

© AP Photo / Natacha PisarenkoТуристы смотрят на китов в Пуэрто-Мадрин, Аргентина
Туристы смотрят на китов в Пуэрто-Мадрин, Аргентина - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Туристы смотрят на китов в Пуэрто-Мадрин, Аргентина. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 14 окт – РИА Новости. Число южных гладких китов, найденных мертвыми на юге Аргентины, выросло до 30, сообщили РИА Новости в Институте охраны китов.
"Число (обнаруженных мертвыми) китов выросло до 30", - сказали в институте.
Синий южный кит и детеныш у полуострова Вальдес в Атлантическом океане у побережья Аргентины. - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
11 октября, 18:23Туризм
Восемнадцать китов найдены мертвыми на юге Аргентины
Были найдены 26 взрослых китов и четверо молодых. Ранее сообщалось о 18 погибших животных. Тело первого из них было обнаружено 24 сентября.
В настоящее время ученые работают над версиями о причинах смерти. Изучается гипотеза отравления в результате цветения вредоносных водорослей, поскольку в образцах планктона и двустворчатых моллюсков из этого района были обнаружены очень высокие уровни биотоксинов.
Цветущие ядовитые водоросли – это мировая проблема. Так, в 2015 году от отправления ими погибли 300 китов в Чили.
Деятельность человека имеет непосредственное отношение к цветению этих ядовитых водорослей на побережье, которое стимулируется повышением температуры океана, выбросами с производств и с сельхозполей, где используются удобрения.
Тела молодых и взрослых китов были обнаружены в районе полуострова Вальдес – места, куда каждый год с июня по декабрь приезжают тысячи туристов, чтобы полюбоваться этими гигантами океана. Киты приплывают сюда, чтобы завести потомство или выкормить недавно родившихся детенышей. Это единственное место в Аргентине, где туристы могут приблизиться к китам на расстояние вытянутой руки.
Вид на Буэнос-Айрес - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 18:42Туризм
Аргентина ввела налог на доллар для выезжающих из страны туристов
 
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