Власти Киева утверждают, что защитили особо важные объекты города
Власти Киева утверждают, что накрыли особо важные объекты города "антидроновым куполом"
© AP Photo / Efrem LukatskyКиев, Украина
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Советник городского главы Киева Юрий Зозуля заявил, что в столице особо важные объекты инфраструктуры фрагментарно защищены "антидроновым куполом", власти города совместно со специалистами НАТО работают над созданием и расширением щита.
"Фрагментарно купол уже работает в Киеве, особо важные объекты охраняются антидроновыми системами. Она раскидана как мобильная связь – по сотам, берутся особо важные объекты, для нас сейчас - это электростанции, гидроэлектростанции. Дрон-купол уже частично существует в Киеве, и каждый день где-то проявляется элемент антидроновой защиты", - заявил Зозуля в эфире телеканала ТСН.
По его словам, ударные дроны не рассчитаны на перехват других беспилотников, их функционал ограничивается контролем периметра территорий и отдельного транспорта, который может потенциально представлять опасность на дамбах. Концепция развития такой системы защиты, как отметил Зозуля, напрямую зависит от финансирования и, как правило, на ее внедрение требуются десятилетия. Однако, по его словам, киевские власти рассчитывают получить завершенный купол уже "за пару лет".
"Совместно с компанией Dragon Fly, которая не только дала научную экспертизу и ученых НАТО, она вызвалась профинансировать эту систему. У киевских властей нет денег на такие эксперименты, у НАТО есть DARPA (агентство перспективных исследовательских проектов минобороны США, Defense Advanced Research Projects Agency – ред.) - экстремальные инновационные технологии, это как раз и происходит на Украине", - сказал он.
Ранее в генштабе украинских войск сообщали, что в стране должна появиться своя "армия дронов" для помощи военным, чтобы "закрыть" линию фронта протяженностью в 2470 километров. При этом, по словам вице-премьера Украины Михаила Федорова, часть беспилотников уже выполняют боевые задания - в частности, это сотни дронов DJI Matrice RTK 300, DJI Mavic 3, Autel Evo 2, украинских UkrJet, Skyeton и SKIF помогают военным эффективнее вести разведку. Он уточнил, что дроны-камикадзе Warmate 3.0 выявляют и поражают легкобронированную технику и ПВО, беспилотники Penguin C-MIL Mk 2 UAS передают полученные данные по зашифрованным цифровым каналам.