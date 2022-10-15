Рейтинг@Mail.ru
Власти Киева утверждают, что защитили особо важные объекты города - РИА Новости, 15.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221015/kiev-1824341106.html
Власти Киева утверждают, что защитили особо важные объекты города
Власти Киева утверждают, что защитили особо важные объекты города - РИА Новости, 15.10.2022
Власти Киева утверждают, что защитили особо важные объекты города
Советник городского главы Киева Юрий Зозуля заявил, что в столице особо важные объекты инфраструктуры фрагментарно защищены "антидроновым куполом", власти... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T22:28
2022-10-15T22:28
в мире
киев
украина
нато
министерство обороны сша
darpa
михаил федоров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569879562_0:162:3065:1886_1920x0_80_0_0_f44f73b5f7eec8f1875e012ae8f40c58.jpg
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Советник городского главы Киева Юрий Зозуля заявил, что в столице особо важные объекты инфраструктуры фрагментарно защищены "антидроновым куполом", власти города совместно со специалистами НАТО работают над созданием и расширением щита.По его словам, ударные дроны не рассчитаны на перехват других беспилотников, их функционал ограничивается контролем периметра территорий и отдельного транспорта, который может потенциально представлять опасность на дамбах. Концепция развития такой системы защиты, как отметил Зозуля, напрямую зависит от финансирования и, как правило, на ее внедрение требуются десятилетия. Однако, по его словам, киевские власти рассчитывают получить завершенный купол уже "за пару лет"."Совместно с компанией Dragon Fly, которая не только дала научную экспертизу и ученых НАТО, она вызвалась профинансировать эту систему. У киевских властей нет денег на такие эксперименты, у НАТО есть DARPA (агентство перспективных исследовательских проектов минобороны США, Defense Advanced Research Projects Agency – ред.) - экстремальные инновационные технологии, это как раз и происходит на Украине", - сказал он.Ранее в генштабе украинских войск сообщали, что в стране должна появиться своя "армия дронов" для помощи военным, чтобы "закрыть" линию фронта протяженностью в 2470 километров. При этом, по словам вице-премьера Украины Михаила Федорова, часть беспилотников уже выполняют боевые задания - в частности, это сотни дронов DJI Matrice RTK 300, DJI Mavic 3, Autel Evo 2, украинских UkrJet, Skyeton и SKIF помогают военным эффективнее вести разведку. Он уточнил, что дроны-камикадзе Warmate 3.0 выявляют и поражают легкобронированную технику и ПВО, беспилотники Penguin C-MIL Mk 2 UAS передают полученные данные по зашифрованным цифровым каналам.
https://ria.ru/20221015/elektroenergiya-1824326558.html
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569879562_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_a6e341a5c8368f99c8aca5b850405c8e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, украина, нато, министерство обороны сша, darpa, михаил федоров
В мире, Киев, Украина, НАТО, Министерство обороны США, DARPA, Михаил Федоров
22:28 15.10.2022
 
Власти Киева утверждают, что защитили особо важные объекты города

Власти Киева утверждают, что накрыли особо важные объекты города "антидроновым куполом"

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев, Украина
Киев, Украина - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Советник городского главы Киева Юрий Зозуля заявил, что в столице особо важные объекты инфраструктуры фрагментарно защищены "антидроновым куполом", власти города совместно со специалистами НАТО работают над созданием и расширением щита.
"Фрагментарно купол уже работает в Киеве, особо важные объекты охраняются антидроновыми системами. Она раскидана как мобильная связь – по сотам, берутся особо важные объекты, для нас сейчас - это электростанции, гидроэлектростанции. Дрон-купол уже частично существует в Киеве, и каждый день где-то проявляется элемент антидроновой защиты", - заявил Зозуля в эфире телеканала ТСН.
По его словам, ударные дроны не рассчитаны на перехват других беспилотников, их функционал ограничивается контролем периметра территорий и отдельного транспорта, который может потенциально представлять опасность на дамбах. Концепция развития такой системы защиты, как отметил Зозуля, напрямую зависит от финансирования и, как правило, на ее внедрение требуются десятилетия. Однако, по его словам, киевские власти рассчитывают получить завершенный купол уже "за пару лет".
"Совместно с компанией Dragon Fly, которая не только дала научную экспертизу и ученых НАТО, она вызвалась профинансировать эту систему. У киевских властей нет денег на такие эксперименты, у НАТО есть DARPA (агентство перспективных исследовательских проектов минобороны США, Defense Advanced Research Projects Agency – ред.) - экстремальные инновационные технологии, это как раз и происходит на Украине", - сказал он.
Ранее в генштабе украинских войск сообщали, что в стране должна появиться своя "армия дронов" для помощи военным, чтобы "закрыть" линию фронта протяженностью в 2470 километров. При этом, по словам вице-премьера Украины Михаила Федорова, часть беспилотников уже выполняют боевые задания - в частности, это сотни дронов DJI Matrice RTK 300, DJI Mavic 3, Autel Evo 2, украинских UkrJet, Skyeton и SKIF помогают военным эффективнее вести разведку. Он уточнил, что дроны-камикадзе Warmate 3.0 выявляют и поражают легкобронированную технику и ПВО, беспилотники Penguin C-MIL Mk 2 UAS передают полученные данные по зашифрованным цифровым каналам.
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
Вчера, 20:01
Жителей Киева попросили снизить потребление электроэнергии
 
В миреКиевУкраинаНАТОМинистерство обороны СШАDARPAМихаил Федоров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала