https://ria.ru/20221015/kiev-1824261229.html

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 15.10.2022

В Киеве объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области, сообщают в своих Telegram-каналах городская администрация и областная военная администрация. РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T12:41

2022-10-15T12:41

2022-10-15T14:16

специальная военная операция на украине

киев

в мире

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области, сообщают в своих Telegram-каналах городская администрация и областная военная администрация.В соседней Черниговской и Сумской областях также звучит сигнал тревоги, о чем проинформировали подписчиков главы этих регионов.Ранее глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил о ракетном ударе. Как уточнили позже в "Укрэнерго", один из объектов энергетической инфраструктуры сильно поврежден.В понедельник Владимир Путин на совещании с членами Совбеза заявил о нанесении массированного удара по украинским объектам. Подрыв автомобиля на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.На этой неделе украинские СМИ сообщали о взрывах и повреждениях объектов критической инфраструктуры, в том числе энергетических. В результате ракетных ударов на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины повреждено электрооборудование. Кроме того, одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электричества.

https://ria.ru/20221014/obekty-1824035068.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221015/kiev-1824246221.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

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