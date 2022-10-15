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В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 15.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221015/kiev-1824261229.html
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 15.10.2022
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области, сообщают в своих Telegram-каналах городская администрация и областная военная администрация. РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T12:41
2022-10-15T14:16
специальная военная операция на украине
киев
в мире
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области, сообщают в своих Telegram-каналах городская администрация и областная военная администрация.В соседней Черниговской и Сумской областях также звучит сигнал тревоги, о чем проинформировали подписчиков главы этих регионов.Ранее глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил о ракетном ударе. Как уточнили позже в "Укрэнерго", один из объектов энергетической инфраструктуры сильно поврежден.В понедельник Владимир Путин на совещании с членами Совбеза заявил о нанесении массированного удара по украинским объектам. Подрыв автомобиля на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.На этой неделе украинские СМИ сообщали о взрывах и повреждениях объектов критической инфраструктуры, в том числе энергетических. В результате ракетных ударов на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины повреждено электрооборудование. Кроме того, одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электричества.
https://ria.ru/20221014/obekty-1824035068.html
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киев, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, В мире
12:41 15.10.2022 (обновлено: 14:16 15.10.2022)
 
В Киеве объявили воздушную тревогу

Администрация Киева сообщила о воздушной тревоге

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области, сообщают в своих Telegram-каналах городская администрация и областная военная администрация.
В соседней Черниговской и Сумской областях также звучит сигнал тревоги, о чем проинформировали подписчиков главы этих регионов.
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Ранее глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил о ракетном ударе. Как уточнили позже в "Укрэнерго", один из объектов энергетической инфраструктуры сильно поврежден.
В понедельник Владимир Путин на совещании с членами Совбеза заявил о нанесении массированного удара по украинским объектам. Подрыв автомобиля на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
На этой неделе украинские СМИ сообщали о взрывах и повреждениях объектов критической инфраструктуры, в том числе энергетических. В результате ракетных ударов на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины повреждено электрооборудование. Кроме того, одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электричества.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевВ мире
 
 
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