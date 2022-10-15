12:41 15.10.2022 (обновлено: 14:16 15.10.2022)
В Киеве объявили воздушную тревогу
Администрация Киева сообщила о воздушной тревоге
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области, сообщают в своих Telegram-каналах городская администрация и областная военная администрация.
В соседней Черниговской и Сумской областях также звучит сигнал тревоги, о чем проинформировали подписчиков главы этих регионов.
Ранее глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил о ракетном ударе. Как уточнили позже в "Укрэнерго", один из объектов энергетической инфраструктуры сильно поврежден.
В понедельник Владимир Путин на совещании с членами Совбеза заявил о нанесении массированного удара по украинским объектам. Подрыв автомобиля на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
На этой неделе украинские СМИ сообщали о взрывах и повреждениях объектов критической инфраструктуры, в том числе энергетических. В результате ракетных ударов на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины повреждено электрооборудование. Кроме того, одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электричества.