https://ria.ru/20221015/kiev-1824234958.html

Власти Киевской области заявили о ракетном ударе

Власти Киевской области заявили о ракетном ударе - РИА Новости, 15.10.2022

Власти Киевской области заявили о ракетном ударе

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил о ракетном ударе. РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T08:32

2022-10-15T08:32

2022-10-15T11:16

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил о ракетном ударе."Киевская область! Ракетный удар по одной из общин области. Все службы работают, спасатели на месте. Предварительно, без жертв", — написал он в своем Telegram-канале.Как уточнили позже в "Укрэнерго", один из объектов инфраструктуры сильно поврежден.Воздушная тревога в субботу объявлялась сразу в нескольких регионах Украины.В понедельник и вторник украинские СМИ сообщали о взрывах и повреждениях объектов критической инфраструктуры, в том числе энергетических. В результате ракетных ударов на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины повреждено электрооборудование. Кроме того, одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электричества.В понедельник Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза заявил о нанесении массированного удара по украинским объектам. Подрыв автомобиля на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, владимир путин, украина, киев, киевская область, украинская железная дорога