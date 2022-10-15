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Власти Киевской области заявили о ракетном ударе - РИА Новости, 15.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221015/kiev-1824234958.html
Власти Киевской области заявили о ракетном ударе
Власти Киевской области заявили о ракетном ударе - РИА Новости, 15.10.2022
Власти Киевской области заявили о ракетном ударе
Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил о ракетном ударе. РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T08:32
2022-10-15T11:16
в мире
владимир путин
украина
киев
киевская область
украинская железная дорога
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил о ракетном ударе."Киевская область! Ракетный удар по одной из общин области. Все службы работают, спасатели на месте. Предварительно, без жертв", — написал он в своем Telegram-канале.Как уточнили позже в "Укрэнерго", один из объектов инфраструктуры сильно поврежден.Воздушная тревога в субботу объявлялась сразу в нескольких регионах Украины.В понедельник и вторник украинские СМИ сообщали о взрывах и повреждениях объектов критической инфраструктуры, в том числе энергетических. В результате ракетных ударов на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины повреждено электрооборудование. Кроме того, одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электричества.В понедельник Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза заявил о нанесении массированного удара по украинским объектам. Подрыв автомобиля на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
https://ria.ru/20221011/boepripasy-1823081796.html
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в мире, владимир путин, украина, киев, киевская область, украинская железная дорога
В мире, Владимир Путин, Украина, Киев, Киевская область, Украинская железная дорога, Специальная военная операция на Украине
08:32 15.10.2022 (обновлено: 11:16 15.10.2022)
 
Власти Киевской области заявили о ракетном ударе

Глава Киевской областной военной администрации Кулеба заявил о ракетном ударе в регионе

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил о ракетном ударе.
"Киевская область! Ракетный удар по одной из общин области. Все службы работают, спасатели на месте. Предварительно, без жертв", — написал он в своем Telegram-канале.
Как уточнили позже в "Укрэнерго", один из объектов инфраструктуры сильно поврежден.
Воздушная тревога в субботу объявлялась сразу в нескольких регионах Украины.
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В понедельник и вторник украинские СМИ сообщали о взрывах и повреждениях объектов критической инфраструктуры, в том числе энергетических. В результате ракетных ударов на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины повреждено электрооборудование. Кроме того, одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электричества.
В понедельник Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза заявил о нанесении массированного удара по украинским объектам. Подрыв автомобиля на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
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