https://ria.ru/20221015/kiberataka-1824259599.html
Транспортные фирмы Украины и Польши подверглись кибератаке
Транспортные фирмы Украины и Польши подверглись кибератаке - РИА Новости, 15.10.2022
Транспортные фирмы Украины и Польши подверглись кибератаке
Центр анализа угроз Microsoft (MSTIC) выявил кибератаку новым вирусом-вымогателем на транспортные и логистические компании Украины и Польши. РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T12:24
2022-10-15T12:24
2022-10-15T12:24
в мире
украина
польша
microsoft corporation
технологии
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Центр анализа угроз Microsoft (MSTIC) выявил кибератаку новым вирусом-вымогателем на транспортные и логистические компании Украины и Польши."Центр анализа угроз Microsoft (MSTIC) выявил доказательства новой кампании, связанной с программой-вымогателем, целями которой являются организации в сфере транспорта и смежных логистических отраслях на Украине и в Польше", - говорится в сообщении компании Microsoft.Отмечается, что 11 октября была предпринята атака с использованием новой программы, которая называется Prestige. Корпорация Microsoft ранее не сталкивалась с такой программой и пока не смогла выявить причастность к атаке известных кибергрупп.
https://ria.ru/20221013/kiberataki-1823824752.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, польша, microsoft corporation, технологии
В мире, Украина, Польша, Microsoft Corporation, Технологии
Транспортные фирмы Украины и Польши подверглись кибератаке
Транспортные фирмы Украины и Польши подверглись кибератаке новым вирусом