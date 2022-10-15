https://ria.ru/20221015/kiberataka-1824259599.html

Транспортные фирмы Украины и Польши подверглись кибератаке

Транспортные фирмы Украины и Польши подверглись кибератаке - РИА Новости, 15.10.2022

Транспортные фирмы Украины и Польши подверглись кибератаке

Центр анализа угроз Microsoft (MSTIC) выявил кибератаку новым вирусом-вымогателем на транспортные и логистические компании Украины и Польши. РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T12:24

2022-10-15T12:24

2022-10-15T12:24

в мире

украина

польша

microsoft corporation

технологии

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Центр анализа угроз Microsoft (MSTIC) выявил кибератаку новым вирусом-вымогателем на транспортные и логистические компании Украины и Польши."Центр анализа угроз Microsoft (MSTIC) выявил доказательства новой кампании, связанной с программой-вымогателем, целями которой являются организации в сфере транспорта и смежных логистических отраслях на Украине и в Польше", - говорится в сообщении компании Microsoft.Отмечается, что 11 октября была предпринята атака с использованием новой программы, которая называется Prestige. Корпорация Microsoft ранее не сталкивалась с такой программой и пока не смогла выявить причастность к атаке известных кибергрупп.

https://ria.ru/20221013/kiberataki-1823824752.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, польша, microsoft corporation, технологии