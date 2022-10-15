https://ria.ru/20221015/khrustalev-1824227871.html

Умер заслуженный артист России Анатолий Хрусталев

Умер заслуженный артист России Анатолий Хрусталев - РИА Новости, 15.10.2022

Умер заслуженный артист России Анатолий Хрусталев

Заслуженный артист России, заслуженный артист Республики Коми Анатолий Хрусталев умер в Пензе в возрасте 77 лет, сообщается на сайте Министерства культуры... РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T06:17

2022-10-15T06:17

2022-10-15T13:51

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Заслуженный артист России, заслуженный артист Республики Коми Анатолий Хрусталев умер в Пензе в возрасте 77 лет, сообщается на сайте Министерства культуры Пензенской области."Весь трудовой путь Анатолия Николаевича — это яркий пример преданности профессии и отечественной культуре, образец подлинного служения искусству, достойный глубочайшего уважения", — говорится в некрологе.Анатолий Хрусталев более 40 лет работал в Пензенской областной филармонии, в Пензаконцерте, был ведущим солистом Губернаторской симфонической капеллы.Прощание с Анатолием Хрусталевым состоится 15 октября 2022 года, в 13:45, в церкви Петра и Павла.

https://ria.ru/20221008/romashko-1822405890.html

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россия, республика коми, пенза, пензенская область, новости культуры