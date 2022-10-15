https://ria.ru/20221015/khram-1824275462.html

Москва подарила новые колокола обстрелянному храму в ДНР

Москва подарила новые колокола обстрелянному храму в ДНР - РИА Новости, 15.10.2022

Москва подарила новые колокола обстрелянному храму в ДНР

Пять новых колоколов из Москвы подарили пострадавшему от обстрелов Покровскому храму в поселке Зайцево под Горловкой в ДНР, сообщается на сайте Горловской и... РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T14:33

2022-10-15T14:33

2022-10-15T14:33

религия

москва

зайцево

горловка

общество

религия

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Пять новых колоколов из Москвы подарили пострадавшему от обстрелов Покровскому храму в поселке Зайцево под Горловкой в ДНР, сообщается на сайте Горловской и Славянской епархии УПЦ МП."После торжественной встречи в Никитовке (железнодорожная станция в черте Горловки - ред.) в день Покрова Пресвятой Богородицы колокола доставили в прифронтовой поселок. На всем пути следования из Никитовки на колоколах исполняли праздничный трезвон", - говорится в сообщении. Колокола, отлитые на средства слушателей радио "Радонеж", украсили звонницу временной Тихоновской церкви.В августе в ходе очередного обстрела поселка Зайцево украинские снаряды попали на территорию храма, повредив здание трапезной и разбив звонницу. Главный колокол был пробит осколком снаряда.Колокола изготовили в Москве в мастерской Ильи Дроздихина. После восстановления разрушенного еще в советские годы старинного Покровского храма колокола станут частью его звонницы.

https://ria.ru/20220813/khram-1809386073.html

https://ria.ru/20220825/donbass-1812146191.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, зайцево, горловка, общество, религия