https://ria.ru/20221015/khram-1824275462.html
Москва подарила новые колокола обстрелянному храму в ДНР
Москва подарила новые колокола обстрелянному храму в ДНР - РИА Новости, 15.10.2022
Москва подарила новые колокола обстрелянному храму в ДНР
Пять новых колоколов из Москвы подарили пострадавшему от обстрелов Покровскому храму в поселке Зайцево под Горловкой в ДНР, сообщается на сайте Горловской и... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T14:33
2022-10-15T14:33
2022-10-15T14:33
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Пять новых колоколов из Москвы подарили пострадавшему от обстрелов Покровскому храму в поселке Зайцево под Горловкой в ДНР, сообщается на сайте Горловской и Славянской епархии УПЦ МП."После торжественной встречи в Никитовке (железнодорожная станция в черте Горловки - ред.) в день Покрова Пресвятой Богородицы колокола доставили в прифронтовой поселок. На всем пути следования из Никитовки на колоколах исполняли праздничный трезвон", - говорится в сообщении. Колокола, отлитые на средства слушателей радио "Радонеж", украсили звонницу временной Тихоновской церкви.В августе в ходе очередного обстрела поселка Зайцево украинские снаряды попали на территорию храма, повредив здание трапезной и разбив звонницу. Главный колокол был пробит осколком снаряда.Колокола изготовили в Москве в мастерской Ильи Дроздихина. После восстановления разрушенного еще в советские годы старинного Покровского храма колокола станут частью его звонницы.
https://ria.ru/20220813/khram-1809386073.html
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москва, зайцево, горловка, общество, религия
Религия, Москва, Зайцево, Горловка, Общество, Религия
Москва подарила новые колокола обстрелянному храму в ДНР
Москва подарила новые колокола обстрелянному Покровскому храму в поселке Зайцево
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Пять новых колоколов из Москвы подарили пострадавшему от обстрелов Покровскому храму в поселке Зайцево под Горловкой в ДНР, сообщается на сайте Горловской и Славянской епархии УПЦ МП.
"После торжественной встречи в Никитовке (железнодорожная станция в черте Горловки - ред.) в день Покрова Пресвятой Богородицы колокола доставили в прифронтовой поселок. На всем пути следования из Никитовки на колоколах исполняли праздничный трезвон", - говорится в сообщении. Колокола, отлитые на средства слушателей радио "Радонеж", украсили звонницу временной Тихоновской церкви.
В августе в ходе очередного обстрела поселка Зайцево украинские снаряды попали на территорию храма, повредив здание трапезной и разбив звонницу. Главный колокол был пробит осколком снаряда.
"Сейчас фронт отодвинулся, но одиночные прилеты все же случаются. Люди откликнулись на нашу беду, собрали средства, было отлито пять колоколов специально для Покровского храма поселка Зайцево. Нам сделали вот такой подарок", - приводятся в сообщении слова настоятеля храма протоиерея Николая Марковского.
Колокола изготовили в Москве в мастерской Ильи Дроздихина. После восстановления разрушенного еще в советские годы старинного Покровского храма колокола станут частью его звонницы.