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Контрнаступление ВСУ свелось к обстрелам, заявили херсонские власти - РИА Новости, 15.10.2022
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Контрнаступление ВСУ свелось к обстрелам, заявили херсонские власти
Контрнаступление ВСУ свелось к обстрелам, заявили херсонские власти - РИА Новости, 15.10.2022
Контрнаступление ВСУ свелось к обстрелам, заявили херсонские власти
Контрнаступление украинских войск в Херсонской области в районе Дудчан на данный момент сводится к артиллерийским обстрелам, заявил замглавы администрации... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T13:08
2022-10-15T13:48
кирилл стремоусов
владимир сальдо
россия
херсонская область
херсон
вооруженные силы украины
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт — РИА Новости. Контрнаступление украинских войск в Херсонской области в районе Дудчан на данный момент сводится к артиллерийским обстрелам, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов."Контрнаступление, которое попытались начать ВСУ, сегодня на уровне артобстрелов", - сказал Стремоусов на видео, размещенном в его Telegram-канале.Ранее Стремоусов говорил, что украинские войска предприняли попытку наступления в Херсонской области в районе дороги Дудчаны-Берислав.Линия фронта, по его словам, не изменилась. "Несмотря на попытки ВСУ начать наступление в Херсонской области в районе Дудчан и обстрелы Берислава, все стоит на своих местах без изменений. Линия обороны работает, ситуация находится под полным контролем армии России", - написал он.Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обратился к руководству РФ с просьбой помочь в организации выезда жителей, при их желании, в другие регионы РФ, чтобы обезопасить их от последствий украинских ракетных ударов. При этом, по его словам, организовать возможность выезда херсонских семей в другие регионы РФ для отдыха и учебы в первую очередь - для жителей правобережной части региона. Сальдо подчеркнул, что обстрелы украинских войск не прекращаются, ударам подвергаются города Херсон и Новая Каховка, Голая Пристань и Чернобаевка.В начале октября украинская армия начала контрнаступление в северной части Херсонской области, заняв населенные пункты в серой зоне, которая находится на правом берегу Днепра. По данным региональных властей, их продвижение было остановлено. Украинские солдаты, попав в огневые мешки, несут значительные потери.
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кирилл стремоусов, владимир сальдо, россия, херсонская область , херсон, вооруженные силы украины, безопасность
Кирилл Стремоусов, Владимир Сальдо, Россия, Херсонская область , Херсон, Вооруженные силы Украины, Безопасность
13:08 15.10.2022 (обновлено: 13:48 15.10.2022)
 
Контрнаступление ВСУ свелось к обстрелам, заявили херсонские власти

Стремоусов заявил, что наступление ВСУ в Херсонской области сводится к артобстрелам

© AFP 2022 / Anatolii StepanovУкраинская реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в Донецкой области
Украинская реактивная система залпового огня БМ-21 Град в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© AFP 2022 / Anatolii Stepanov
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт — РИА Новости. Контрнаступление украинских войск в Херсонской области в районе Дудчан на данный момент сводится к артиллерийским обстрелам, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Контрнаступление, которое попытались начать ВСУ, сегодня на уровне артобстрелов", - сказал Стремоусов на видео, размещенном в его Telegram-канале.
Ранее Стремоусов говорил, что украинские войска предприняли попытку наступления в Херсонской области в районе дороги Дудчаны-Берислав.
Линия фронта, по его словам, не изменилась. "Несмотря на попытки ВСУ начать наступление в Херсонской области в районе Дудчан и обстрелы Берислава, все стоит на своих местах без изменений. Линия обороны работает, ситуация находится под полным контролем армии России", - написал он.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обратился к руководству РФ с просьбой помочь в организации выезда жителей, при их желании, в другие регионы РФ, чтобы обезопасить их от последствий украинских ракетных ударов. При этом, по его словам, организовать возможность выезда херсонских семей в другие регионы РФ для отдыха и учебы в первую очередь - для жителей правобережной части региона. Сальдо подчеркнул, что обстрелы украинских войск не прекращаются, ударам подвергаются города Херсон и Новая Каховка, Голая Пристань и Чернобаевка.
В начале октября украинская армия начала контрнаступление в северной части Херсонской области, заняв населенные пункты в серой зоне, которая находится на правом берегу Днепра. По данным региональных властей, их продвижение было остановлено. Украинские солдаты, попав в огневые мешки, несут значительные потери.
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Кирилл СтремоусовВладимир СальдоРоссияХерсонская областьХерсонВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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