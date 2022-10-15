https://ria.ru/20221015/kherson-1824264260.html

Контрнаступление ВСУ свелось к обстрелам, заявили херсонские власти

Контрнаступление ВСУ свелось к обстрелам, заявили херсонские власти - РИА Новости, 15.10.2022

Контрнаступление ВСУ свелось к обстрелам, заявили херсонские власти

Контрнаступление украинских войск в Херсонской области в районе Дудчан на данный момент сводится к артиллерийским обстрелам, заявил замглавы администрации... РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T13:08

2022-10-15T13:08

2022-10-15T13:48

кирилл стремоусов

владимир сальдо

россия

херсонская область

херсон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт — РИА Новости. Контрнаступление украинских войск в Херсонской области в районе Дудчан на данный момент сводится к артиллерийским обстрелам, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов."Контрнаступление, которое попытались начать ВСУ, сегодня на уровне артобстрелов", - сказал Стремоусов на видео, размещенном в его Telegram-канале.Ранее Стремоусов говорил, что украинские войска предприняли попытку наступления в Херсонской области в районе дороги Дудчаны-Берислав.Линия фронта, по его словам, не изменилась. "Несмотря на попытки ВСУ начать наступление в Херсонской области в районе Дудчан и обстрелы Берислава, все стоит на своих местах без изменений. Линия обороны работает, ситуация находится под полным контролем армии России", - написал он.Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обратился к руководству РФ с просьбой помочь в организации выезда жителей, при их желании, в другие регионы РФ, чтобы обезопасить их от последствий украинских ракетных ударов. При этом, по его словам, организовать возможность выезда херсонских семей в другие регионы РФ для отдыха и учебы в первую очередь - для жителей правобережной части региона. Сальдо подчеркнул, что обстрелы украинских войск не прекращаются, ударам подвергаются города Херсон и Новая Каховка, Голая Пристань и Чернобаевка.В начале октября украинская армия начала контрнаступление в северной части Херсонской области, заняв населенные пункты в серой зоне, которая находится на правом берегу Днепра. По данным региональных властей, их продвижение было остановлено. Украинские солдаты, попав в огневые мешки, несут значительные потери.

https://ria.ru/20221015/kherson-1824254187.html

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россия

херсонская область

херсон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

кирилл стремоусов, владимир сальдо, россия, херсонская область , херсон, вооруженные силы украины, безопасность