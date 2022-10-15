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Жителям правобережной части Херсонской области порекомендовали уехать
Жителям правобережной части Херсонской области порекомендовали уехать - РИА Новости, 15.10.2022
Жителям правобережной части Херсонской области порекомендовали уехать
Власти Херсонской области вновь рекомендуют жителям правобережной части региона звонить на горячую линию и выехать, заявил замглавы администрации области Кирилл РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T11:46
2022-10-15T11:46
2022-10-15T11:46
специальная военная операция на украине
кирилл стремоусов
владимир сальдо
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херсонская область
общество
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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Власти Херсонской области вновь рекомендуют жителям правобережной части региона звонить на горячую линию и выехать, заявил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов.По его словам, украинские войска пытаются начать наступление, одно из направлений - дорога Дудчаны-Берислав."Мы предлагаем всем жителям правобережья воспользоваться моментом, позвонить на горячую линию, забрать детей и отправить их на отдых. Дайте возможность военным разобраться с укронацистами, которые в этот момент пытаются прорваться на Херсонщину", - сказал Стремоусов в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обратился к руководству РФ с просьбой помочь в организации выезда жителей, при их желании, в другие регионы РФ, чтобы обезопасить их от последствий украинских ракетных ударов. При этом, по его словам, организовать возможность выезда херсонских семей в другие регионы РФ для отдыха и учебы в первую очередь - для жителей правобережной части региона. Сальдо подчеркнул, что обстрелы украинских войск не прекращаются, ударам подвергаются города Херсон и Новая Каховка, Голая Пристань и Чернобаевка.В начале октября украинская армия начала контрнаступление в северной части Херсонской области, заняв населенные пункты в серой зоне, которая находится на правом берегу Днепра. По данным региональных властей, их продвижение было остановлено. Украинские солдаты, попав в огневые мешки, несут значительные потери.
https://ria.ru/20221014/deti-1824187647.html
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Специальная военная операция на Украине, Кирилл Стремоусов, Владимир Сальдо, Россия, Херсон, Херсонская область , Общество, Украина
Жителям правобережной части Херсонской области порекомендовали уехать
Херсонские власти порекомендовали жителям правобережной части региона уехать