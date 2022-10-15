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Жителям правобережной части Херсонской области порекомендовали уехать - РИА Новости, 15.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221015/kherson-1824254187.html
Жителям правобережной части Херсонской области порекомендовали уехать
Жителям правобережной части Херсонской области порекомендовали уехать - РИА Новости, 15.10.2022
Жителям правобережной части Херсонской области порекомендовали уехать
Власти Херсонской области вновь рекомендуют жителям правобережной части региона звонить на горячую линию и выехать, заявил замглавы администрации области Кирилл РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T11:46
2022-10-15T11:46
специальная военная операция на украине
кирилл стремоусов
владимир сальдо
россия
херсон
херсонская область
общество
украина
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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Власти Херсонской области вновь рекомендуют жителям правобережной части региона звонить на горячую линию и выехать, заявил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов.По его словам, украинские войска пытаются начать наступление, одно из направлений - дорога Дудчаны-Берислав."Мы предлагаем всем жителям правобережья воспользоваться моментом, позвонить на горячую линию, забрать детей и отправить их на отдых. Дайте возможность военным разобраться с укронацистами, которые в этот момент пытаются прорваться на Херсонщину", - сказал Стремоусов в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обратился к руководству РФ с просьбой помочь в организации выезда жителей, при их желании, в другие регионы РФ, чтобы обезопасить их от последствий украинских ракетных ударов. При этом, по его словам, организовать возможность выезда херсонских семей в другие регионы РФ для отдыха и учебы в первую очередь - для жителей правобережной части региона. Сальдо подчеркнул, что обстрелы украинских войск не прекращаются, ударам подвергаются города Херсон и Новая Каховка, Голая Пристань и Чернобаевка.В начале октября украинская армия начала контрнаступление в северной части Херсонской области, заняв населенные пункты в серой зоне, которая находится на правом берегу Днепра. По данным региональных властей, их продвижение было остановлено. Украинские солдаты, попав в огневые мешки, несут значительные потери.
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кирилл стремоусов, владимир сальдо, россия, херсон, херсонская область , общество, украина
Специальная военная операция на Украине, Кирилл Стремоусов, Владимир Сальдо, Россия, Херсон, Херсонская область , Общество, Украина
11:46 15.10.2022
 
Жителям правобережной части Херсонской области порекомендовали уехать

Херсонские власти порекомендовали жителям правобережной части региона уехать

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкХерсон
Херсон - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Власти Херсонской области вновь рекомендуют жителям правобережной части региона звонить на горячую линию и выехать, заявил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов.
По его словам, украинские войска пытаются начать наступление, одно из направлений - дорога Дудчаны-Берислав.
"Мы предлагаем всем жителям правобережья воспользоваться моментом, позвонить на горячую линию, забрать детей и отправить их на отдых. Дайте возможность военным разобраться с укронацистами, которые в этот момент пытаются прорваться на Херсонщину", - сказал Стремоусов в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обратился к руководству РФ с просьбой помочь в организации выезда жителей, при их желании, в другие регионы РФ, чтобы обезопасить их от последствий украинских ракетных ударов. При этом, по его словам, организовать возможность выезда херсонских семей в другие регионы РФ для отдыха и учебы в первую очередь - для жителей правобережной части региона. Сальдо подчеркнул, что обстрелы украинских войск не прекращаются, ударам подвергаются города Херсон и Новая Каховка, Голая Пристань и Чернобаевка.
В начале октября украинская армия начала контрнаступление в северной части Херсонской области, заняв населенные пункты в серой зоне, которая находится на правом берегу Днепра. По данным региональных властей, их продвижение было остановлено. Украинские солдаты, попав в огневые мешки, несут значительные потери.
Вид на Херсон - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
Вчера, 19:42Специальная военная операция на Украине
Дети из Херсонской области выехали на отдых в другие регионы России
 
Специальная военная операция на УкраинеКирилл СтремоусовВладимир СальдоРоссияХерсонХерсонская областьОбществоУкраина
 
 
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