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ВСУ пытаются начать наступление в Херсонской области, заявил Стремоусов

ВСУ пытаются начать наступление в Херсонской области, заявил Стремоусов - РИА Новости, 15.10.2022

ВСУ пытаются начать наступление в Херсонской области, заявил Стремоусов

Украинские войска готовятся к наступлению в Херсонской области, сообщил заместитель главы местной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T11:21

2022-10-15T11:21

2022-10-15T12:00

специальная военная операция на украине

происшествия

херсонская область

кирилл стремоусов

владимир сальдо

россия

херсон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт — РИА Новости. Украинские войска готовятся к наступлению в Херсонской области, сообщил заместитель главы местной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов."Украинские войска пытаются начать наступление на Херсонщине, одно из направлений наступления противника, дорога Дудчаны — Берислав", — написал он в своем Telegram-канале.По словам политика, цель ВСУ — закрепиться на правом берегу Днепра. Он рекомендовал жителям правобережной части региона "воспользоваться моментом, позвонить на горячую линию, забрать детей и отправить их на отдых"."Действительно, активная фаза (боев. — Прим. ред.), которую мы ожидали, она началась. <...> Наша армия готова отражать все эти атаки и стоять до конца, потому что Херсонская область — это Российская Федерация", — сказал Стремоусов в эфире программы "Соловьев Live".Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо попросил у российского руководства помощи в организации выезда жителей, при их желании, в другие регионы, чтобы обезопасить их от последствий украинских ракетных ударов. В первую очередь покинуть дома рекомендуется жителям правобережной части региона.В начале октября украинская армия начала контрнаступление в северной части Херсонской области, заняв населенные пункты в серой зоне, которая находится на правом берегу Днепра.

https://ria.ru/20221015/vsu-1824226197.html

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Дарья Буймова

происшествия, херсонская область , кирилл стремоусов, владимир сальдо, россия, херсон