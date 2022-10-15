11:21 15.10.2022 (обновлено: 12:00 15.10.2022)
ВСУ пытаются начать наступление в Херсонской области, заявил Стремоусов
Замглавы администрации Херсонской области Стремоусов заявил об активном наступлении ВСУ
© AP Photo / Mstyslav ChernovУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Mstyslav Chernov
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт — РИА Новости. Украинские войска готовятся к наступлению в Херсонской области, сообщил заместитель главы местной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.
"Украинские войска пытаются начать наступление на Херсонщине, одно из направлений наступления противника, дорога Дудчаны — Берислав", — написал он в своем Telegram-канале.
По словам политика, цель ВСУ — закрепиться на правом берегу Днепра. Он рекомендовал жителям правобережной части региона "воспользоваться моментом, позвонить на горячую линию, забрать детей и отправить их на отдых".
"Действительно, активная фаза (боев. — Прим. ред.), которую мы ожидали, она началась. <...> Наша армия готова отражать все эти атаки и стоять до конца, потому что Херсонская область — это Российская Федерация", — сказал Стремоусов в эфире программы "Соловьев Live".
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо попросил у российского руководства помощи в организации выезда жителей, при их желании, в другие регионы, чтобы обезопасить их от последствий украинских ракетных ударов. В первую очередь покинуть дома рекомендуется жителям правобережной части региона.
В начале октября украинская армия начала контрнаступление в северной части Херсонской области, заняв населенные пункты в серой зоне, которая находится на правом берегу Днепра.