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ВСУ пытаются начать наступление в Херсонской области, заявил Стремоусов - РИА Новости, 15.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221015/kherson-1824250928.html
ВСУ пытаются начать наступление в Херсонской области, заявил Стремоусов
ВСУ пытаются начать наступление в Херсонской области, заявил Стремоусов - РИА Новости, 15.10.2022
ВСУ пытаются начать наступление в Херсонской области, заявил Стремоусов
Украинские войска готовятся к наступлению в Херсонской области, сообщил заместитель главы местной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T11:21
2022-10-15T12:00
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
кирилл стремоусов
владимир сальдо
россия
херсон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт — РИА Новости. Украинские войска готовятся к наступлению в Херсонской области, сообщил заместитель главы местной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов."Украинские войска пытаются начать наступление на Херсонщине, одно из направлений наступления противника, дорога Дудчаны — Берислав", — написал он в своем Telegram-канале.По словам политика, цель ВСУ — закрепиться на правом берегу Днепра. Он рекомендовал жителям правобережной части региона "воспользоваться моментом, позвонить на горячую линию, забрать детей и отправить их на отдых"."Действительно, активная фаза (боев. — Прим. ред.), которую мы ожидали, она началась. &lt;...&gt; Наша армия готова отражать все эти атаки и стоять до конца, потому что Херсонская область — это Российская Федерация", — сказал Стремоусов в эфире программы "Соловьев Live".Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо попросил у российского руководства помощи в организации выезда жителей, при их желании, в другие регионы, чтобы обезопасить их от последствий украинских ракетных ударов. В первую очередь покинуть дома рекомендуется жителям правобережной части региона.В начале октября украинская армия начала контрнаступление в северной части Херсонской области, заняв населенные пункты в серой зоне, которая находится на правом берегу Днепра.
https://ria.ru/20221015/vsu-1824226197.html
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происшествия, херсонская область , кирилл стремоусов, владимир сальдо, россия, херсон
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсонская область , Кирилл Стремоусов, Владимир Сальдо, Россия, Херсон
11:21 15.10.2022 (обновлено: 12:00 15.10.2022)
 
ВСУ пытаются начать наступление в Херсонской области, заявил Стремоусов

Замглавы администрации Херсонской области Стремоусов заявил об активном наступлении ВСУ

© AP Photo / Mstyslav ChernovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© AP Photo / Mstyslav Chernov
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт — РИА Новости. Украинские войска готовятся к наступлению в Херсонской области, сообщил заместитель главы местной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.
"Украинские войска пытаются начать наступление на Херсонщине, одно из направлений наступления противника, дорога Дудчаны — Берислав", — написал он в своем Telegram-канале.
По словам политика, цель ВСУ — закрепиться на правом берегу Днепра. Он рекомендовал жителям правобережной части региона "воспользоваться моментом, позвонить на горячую линию, забрать детей и отправить их на отдых".
"Действительно, активная фаза (боев. — Прим. ред.), которую мы ожидали, она началась. <...> Наша армия готова отражать все эти атаки и стоять до конца, потому что Херсонская область — это Российская Федерация", — сказал Стремоусов в эфире программы "Соловьев Live".
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо попросил у российского руководства помощи в организации выезда жителей, при их желании, в другие регионы, чтобы обезопасить их от последствий украинских ракетных ударов. В первую очередь покинуть дома рекомендуется жителям правобережной части региона.
В начале октября украинская армия начала контрнаступление в северной части Херсонской области, заняв населенные пункты в серой зоне, которая находится на правом берегу Днепра.
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
04:20Специальная военная операция на Украине
ВСУ бросили при отступлении у Херсона списки обучавшихся в Германии солдат
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияХерсонская областьКирилл СтремоусовВладимир СальдоРоссияХерсон
 
 
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