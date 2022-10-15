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Жители Херсона рассказали о родных на службе в украинской армии - РИА Новости, 15.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221015/kherson-1824227997.html
Жители Херсона рассказали о родных на службе в украинской армии
Жители Херсона рассказали о родных на службе в украинской армии - РИА Новости, 15.10.2022
Жители Херсона рассказали о родных на службе в украинской армии
Жители Херсона начинают жаловаться на то, что их родные, оказавшиеся в рядах украинских войск, под давлением командиров либо начинают ненавидеть своих родных,... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T06:27
2022-10-15T07:07
специальная военная операция на украине
херсон
украина
россия
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ХЕРСОН, 15 сен – РИА Новости. Жители Херсона начинают жаловаться на то, что их родные, оказавшиеся в рядах украинских войск, под давлением командиров либо начинают ненавидеть своих родных, оставшихся в перешедшем в Россию регионе, либо боятся карательных мер и поэтому вынуждены оставаться в украинской армии.Два жителя Херсона рассказали РИА Новости о своих родных – молодых людях, служащих в армии Украины.Рефат Сейтхалилов сообщил, что его сына Завура 1998 года рождения в этом году после начала российской спецоперации в спешном порядке выпустили лейтенантом из Харьковской академии и отправили на линию фронта."Первые дни он звонил, плакал, говорил: "Роем окопы, что делать?" А я говорил: "Сын, береги свою жизнь, бросай и убегай". На что он мне отвечал: "Я боюсь карательных мер".Другой житель Херсона рассказал о своём брате, которого призвали в инженерные войска Украины. "До недавнего времени он всегда поддерживал контакт, было положительное общение, всегда был против войны, но в один определенный момент, когда наша мама пошла работать в ВГА, он не захотел ничего слушать и прервал абсолютно все контакты, заблокировал нас во всех соцсетях… Я хотел бы наладить с ним контакт, ведь он же раньше хотел вернуться домой", - говорит молодой человек.Он сообщил, что много раз пытался выйти с братом на связь, но тот блокировал его снова и снова. "Все это случилось из-за того, что мы захотели остаться дома и не эвакуировались на подконтрольную Украине сторону. Но это ж наша земля, наш дом родной. По его рассказам, он в армии ничему не научился, сам при этом считает нас предателями", - сказал житель Херсона.По его словам, в переписке со знакомыми брат писал, что хочет, чтобы его семья "легла вместе с коллаборантами в земле"."Мы вместе с семьей так переживаем за него, хотим, чтобы он вернулся домой. Но после того как он узнал, где работает наша мама, он считает нас предателями и желает нашей смерти", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20221015/mariupol-1824224962.html
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херсон, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Украина, Россия
06:27 15.10.2022 (обновлено: 07:07 15.10.2022)
 
Жители Херсона рассказали о родных на службе в украинской армии

Жители Херсона жалуются на то, что их родные, служащие в рядах ВСУ, боятся репрессий

© AP Photo / Petros GiannakourisВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© AP Photo / Petros Giannakouris
Военнослужащие армии Украины. Архивное фото
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ХЕРСОН, 15 сен – РИА Новости. Жители Херсона начинают жаловаться на то, что их родные, оказавшиеся в рядах украинских войск, под давлением командиров либо начинают ненавидеть своих родных, оставшихся в перешедшем в Россию регионе, либо боятся карательных мер и поэтому вынуждены оставаться в украинской армии.
Два жителя Херсона рассказали РИА Новости о своих родных – молодых людях, служащих в армии Украины.
Рефат Сейтхалилов сообщил, что его сына Завура 1998 года рождения в этом году после начала российской спецоперации в спешном порядке выпустили лейтенантом из Харьковской академии и отправили на линию фронта.
"Первые дни он звонил, плакал, говорил: "Роем окопы, что делать?" А я говорил: "Сын, береги свою жизнь, бросай и убегай". На что он мне отвечал: "Я боюсь карательных мер".
Другой житель Херсона рассказал о своём брате, которого призвали в инженерные войска Украины. "До недавнего времени он всегда поддерживал контакт, было положительное общение, всегда был против войны, но в один определенный момент, когда наша мама пошла работать в ВГА, он не захотел ничего слушать и прервал абсолютно все контакты, заблокировал нас во всех соцсетях… Я хотел бы наладить с ним контакт, ведь он же раньше хотел вернуться домой", - говорит молодой человек.
Он сообщил, что много раз пытался выйти с братом на связь, но тот блокировал его снова и снова. "Все это случилось из-за того, что мы захотели остаться дома и не эвакуировались на подконтрольную Украине сторону. Но это ж наша земля, наш дом родной. По его рассказам, он в армии ничему не научился, сам при этом считает нас предателями", - сказал житель Херсона.
По его словам, в переписке со знакомыми брат писал, что хочет, чтобы его семья "легла вместе с коллаборантами в земле".
"Мы вместе с семьей так переживаем за него, хотим, чтобы он вернулся домой. Но после того как он узнал, где работает наша мама, он считает нас предателями и желает нашей смерти", - заключил собеседник агентства.
Украинские военные на БМП - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
03:09Специальная военная операция на Украине
Пленный майор ВСУ рассказал о мародерстве украинских военных в Мариуполе
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонУкраинаРоссия
 
 
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