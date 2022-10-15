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Российские силы уничтожили под Харьковом до 50 украинских военных - РИА Новости, 15.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221015/kharkov-1824268568.html
Российские силы уничтожили под Харьковом до 50 украинских военных
Российские силы уничтожили под Харьковом до 50 украинских военных - РИА Новости, 15.10.2022
Российские силы уничтожили под Харьковом до 50 украинских военных
Российские силы уничтожили до 50 украинских военных в Харьковской области, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T13:43
2022-10-15T14:12
специальная военная операция на украине
харьков
россия
в мире
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Российские силы уничтожили до 50 украинских военных в Харьковской области, сообщает Минобороны РФ."В районе населенного пункта Берестовое Харьковской области огнем артиллерии уничтожено до 50 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин, три автомобиля, а также полевой склад с боеприпасами", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221015/ukraina-1823981353.html
харьков
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харьков, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Россия, В мире
13:43 15.10.2022 (обновлено: 14:12 15.10.2022)
 
Российские силы уничтожили под Харьковом до 50 украинских военных

Минобороны: российские силы уничтожили под Харьковом до 50 украинских военных

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в медиабанкРоссийский военный
Российский военный - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Российский военный. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Российские силы уничтожили до 50 украинских военных в Харьковской области, сообщает Минобороны РФ.
"В районе населенного пункта Берестовое Харьковской области огнем артиллерии уничтожено до 50 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин, три автомобиля, а также полевой склад с боеприпасами", - говорится в сообщении.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
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"Пушечное мясо". Запад начал отворачиваться от Украины
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковРоссияВ мире
 
 
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