https://ria.ru/20221015/kharkov-1824268568.html
Российские силы уничтожили под Харьковом до 50 украинских военных
Российские силы уничтожили под Харьковом до 50 украинских военных - РИА Новости, 15.10.2022
Российские силы уничтожили под Харьковом до 50 украинских военных
Российские силы уничтожили до 50 украинских военных в Харьковской области, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T13:43
2022-10-15T13:43
2022-10-15T14:12
специальная военная операция на украине
харьков
россия
в мире
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Российские силы уничтожили до 50 украинских военных в Харьковской области, сообщает Минобороны РФ."В районе населенного пункта Берестовое Харьковской области огнем артиллерии уничтожено до 50 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин, три автомобиля, а также полевой склад с боеприпасами", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221015/ukraina-1823981353.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьков, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Россия, В мире
13:43 15.10.2022 (обновлено: 14:12 15.10.2022)
Российские силы уничтожили под Харьковом до 50 украинских военных
Минобороны: российские силы уничтожили под Харьковом до 50 украинских военных