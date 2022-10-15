https://ria.ru/20221015/kharkov-1824268568.html

Российские силы уничтожили под Харьковом до 50 украинских военных

Российские силы уничтожили под Харьковом до 50 украинских военных - РИА Новости, 15.10.2022

Российские силы уничтожили под Харьковом до 50 украинских военных

Российские силы уничтожили до 50 украинских военных в Харьковской области, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T13:43

2022-10-15T13:43

2022-10-15T14:12

специальная военная операция на украине

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в мире

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Российские силы уничтожили до 50 украинских военных в Харьковской области, сообщает Минобороны РФ."В районе населенного пункта Берестовое Харьковской области огнем артиллерии уничтожено до 50 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин, три автомобиля, а также полевой склад с боеприпасами", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221015/ukraina-1823981353.html

харьков

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

харьков, россия, в мире