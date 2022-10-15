https://ria.ru/20221015/kerch-1824302257.html

В Керчи приостановили работу паромной переправы

В Керчи приостановили работу паромной переправы - РИА Новости, 15.10.2022

В Керчи приостановили работу паромной переправы

Сильный ветер в районе Керченского пролива стал причиной приостановки работы Керченской паромной переправы, сообщили РИА Новости в единой дежурной диспетчерской РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T17:04

2022-10-15T17:04

2022-10-15T17:04

керчь

керченский пролив

марат хуснуллин

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика крым

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости. Сильный ветер в районе Керченского пролива стал причиной приостановки работы Керченской паромной переправы, сообщили РИА Новости в единой дежурной диспетчерской службы Керчи.Ранее МЧС Крыма объявило штормовое предупреждение на 15-16 октября из-за усиления северо-восточного ветра до 15-20 метров в секунду.Керченская паромная переправа после теракта на Крымском мосту используется для перемещения грузовых автомобилей между Крымом и Краснодарским краем. Легковые автомобили проезжают по уцелевшей автодорожной части моста. Переправа запущена в работу с 8 октября, работает бесплатно. На линии работает четыре парома и несколько катеров. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин накануне сообщил, что после проведенных работ грузовое движение по мосту может быть запущено уже вечером 15 октября.

https://ria.ru/20221012/parom-1823306459.html

керчь

керченский пролив

краснодарский край

республика крым

россия

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керчь, керченский пролив, марат хуснуллин, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым, россия