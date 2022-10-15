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В Керчи приостановили работу паромной переправы - РИА Новости, 15.10.2022
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В Керчи приостановили работу паромной переправы
В Керчи приостановили работу паромной переправы - РИА Новости, 15.10.2022
В Керчи приостановили работу паромной переправы
Сильный ветер в районе Керченского пролива стал причиной приостановки работы Керченской паромной переправы, сообщили РИА Новости в единой дежурной диспетчерской РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T17:04
2022-10-15T17:04
керчь
керченский пролив
марат хуснуллин
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика крым
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости. Сильный ветер в районе Керченского пролива стал причиной приостановки работы Керченской паромной переправы, сообщили РИА Новости в единой дежурной диспетчерской службы Керчи.Ранее МЧС Крыма объявило штормовое предупреждение на 15-16 октября из-за усиления северо-восточного ветра до 15-20 метров в секунду.Керченская паромная переправа после теракта на Крымском мосту используется для перемещения грузовых автомобилей между Крымом и Краснодарским краем. Легковые автомобили проезжают по уцелевшей автодорожной части моста. Переправа запущена в работу с 8 октября, работает бесплатно. На линии работает четыре парома и несколько катеров. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин накануне сообщил, что после проведенных работ грузовое движение по мосту может быть запущено уже вечером 15 октября.
https://ria.ru/20221012/parom-1823306459.html
керчь
керченский пролив
краснодарский край
республика крым
россия
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керчь, керченский пролив, марат хуснуллин, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым, россия
Керчь, Керченский пролив, Марат Хуснуллин, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Крым, Россия
17:04 15.10.2022
 
В Керчи приостановили работу паромной переправы

В Керчи приостановили работу паромной переправы из-за сильного ветра

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкКерченский пролив
Керченский пролив - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Керченский пролив. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости. Сильный ветер в районе Керченского пролива стал причиной приостановки работы Керченской паромной переправы, сообщили РИА Новости в единой дежурной диспетчерской службы Керчи.
Ранее МЧС Крыма объявило штормовое предупреждение на 15-16 октября из-за усиления северо-восточного ветра до 15-20 метров в секунду.
"Работа переправы приостановлена по метеоусловиям. Сильный ветер", - сказали в службе.
Керченская паромная переправа после теракта на Крымском мосту используется для перемещения грузовых автомобилей между Крымом и Краснодарским краем. Легковые автомобили проезжают по уцелевшей автодорожной части моста. Переправа запущена в работу с 8 октября, работает бесплатно. На линии работает четыре парома и несколько катеров. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин накануне сообщил, что после проведенных работ грузовое движение по мосту может быть запущено уже вечером 15 октября.
Работа Керченской паромной переправы - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
12 октября, 10:53
В Крыму ввели ограничения на провоз грузов через паромную переправу
 
КерчьКерченский проливМарат ХуснуллинКраснодарский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика КрымРоссия
 
 
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