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Глава Минобороны Финляндии предрек начало новой холодной войны

Глава Минобороны Финляндии предрек начало новой холодной войны - РИА Новости, 15.10.2022

Глава Минобороны Финляндии предрек начало новой холодной войны

Россия, НАТО и ЕС находятся на пороге новой холодной войны, заявил министр обороны Финляндии Антти Кайкконен в интервью французскому изданию Express. РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T15:31

2022-10-15T15:31

2022-10-15T16:40

в мире

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финляндия

евросоюз

нато

владимир путин

украина

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Россия, НАТО и ЕС находятся на пороге новой холодной войны, заявил министр обороны Финляндии Антти Кайкконен в интервью французскому изданию Express.Глава военного ведомства также указал на отличия россиян от европейцев."Во-первых, они уважают только силу. Во-вторых, их логика не соответствует нашей. Что кажется нам разумным, необязательно является таковым для них", — добавил он.После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20221013/nato-1823841776.html

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в мире, россия, финляндия, евросоюз, нато, владимир путин, украина