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Глава Минобороны Финляндии предрек начало новой холодной войны - РИА Новости, 15.10.2022
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Глава Минобороны Финляндии предрек начало новой холодной войны
Глава Минобороны Финляндии предрек начало новой холодной войны - РИА Новости, 15.10.2022
Глава Минобороны Финляндии предрек начало новой холодной войны
Россия, НАТО и ЕС находятся на пороге новой холодной войны, заявил министр обороны Финляндии Антти Кайкконен в интервью французскому изданию Express. РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T15:31
2022-10-15T16:40
в мире
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финляндия
евросоюз
нато
владимир путин
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Россия, НАТО и ЕС находятся на пороге новой холодной войны, заявил министр обороны Финляндии Антти Кайкконен в интервью французскому изданию Express.Глава военного ведомства также указал на отличия россиян от европейцев."Во-первых, они уважают только силу. Во-вторых, их логика не соответствует нашей. Что кажется нам разумным, необязательно является таковым для них", — добавил он.После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20221013/nato-1823841776.html
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в мире, россия, финляндия, евросоюз, нато, владимир путин, украина
В мире, Россия, Финляндия, Евросоюз, НАТО, Владимир Путин, Украина
15:31 15.10.2022 (обновлено: 16:40 15.10.2022)
 
Глава Минобороны Финляндии предрек начало новой холодной войны

Глава Минобороны Финляндии Кайкконен: Россия, НАТО и ЕС находятся на пороге холодной войны

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в медиабанкФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Флаги России и ЕС. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Россия, НАТО и ЕС находятся на пороге новой холодной войны, заявил министр обороны Финляндии Антти Кайкконен в интервью французскому изданию Express.

"Итак, мы находимся в начале очень долгой новой холодной войны... Отношения между Москвой и ЕС с НАТО будут плохими еще очень долго. Конечно, нужно добиться прекращения огня, переговоров и мира. Но я не считаю, что это может произойти сейчас", — сказал он.

Глава военного ведомства также указал на отличия россиян от европейцев.
"Во-первых, они уважают только силу. Во-вторых, их логика не соответствует нашей. Что кажется нам разумным, необязательно является таковым для них", — добавил он.
После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 19:17
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