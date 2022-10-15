https://ria.ru/20221015/kartina-1824257863.html

Двух активисток обвинили в нанесении ущерба раме картины ван Гога

Двух активисток обвинили в нанесении ущерба раме картины ван Гога - РИА Новости, 15.10.2022

Двух активисток обвинили в нанесении ущерба раме картины ван Гога

Полиция британской столицы предъявила обвинение экоактивисткам, совершившим акт вандализма в Национальной галерее в центре Лондона; их обвиняют в нанесении... РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T12:10

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винсент ван гог

лондон

в мире

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Полиция британской столицы предъявила обвинение экоактивисткам, совершившим акт вандализма в Национальной галерее в центре Лондона; их обвиняют в нанесении ущерба раме картины Винсента ван Гога "Подсолнухи".Накануне две девушки из движения Just Stop Oil, которое выступает против разработки новых месторождений нефти и газа, проникли в галерею на Трафальгарской площади и облили томатным супом одну из известнейших картин нидерландского художника. Стоимость шедевра оценивается более чем в 84 миллиона долларов. Само полотно не пострадало, поскольку было защищено стеклом, но была повреждена рама."Анна Холланд, 20 лет... и Фиби Пламмер, 21 год... обвиняются в причинении ущерба раме картины ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее", - сообщает пресс-служба лондонской полиции.Отмечается, что обвиняемые предстанут перед судом уже сегодня, процесс пройдет в магистратском суде Вестминстера.

https://ria.ru/20221013/velikobritaniya-1823795924.html

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лондон

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Акт вандализма в Национальной галерее Лондона. Экоактивисты облили "Подсолнухи" Ван Гога В лондонской Национальной галерее вандалы из британского экологического движения облили томатным супом "Подсолнухи" ван Гога 2022-10-15T12:10 true PT0M23S

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Дарья Буймова

винсент ван гог, лондон, в мире