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Двух активисток обвинили в нанесении ущерба раме картины ван Гога - РИА Новости, 15.10.2022
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Двух активисток обвинили в нанесении ущерба раме картины ван Гога
Двух активисток обвинили в нанесении ущерба раме картины ван Гога - РИА Новости, 15.10.2022
Двух активисток обвинили в нанесении ущерба раме картины ван Гога
Полиция британской столицы предъявила обвинение экоактивисткам, совершившим акт вандализма в Национальной галерее в центре Лондона; их обвиняют в нанесении... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T12:10
2022-10-15T12:19
винсент ван гог
лондон
в мире
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Полиция британской столицы предъявила обвинение экоактивисткам, совершившим акт вандализма в Национальной галерее в центре Лондона; их обвиняют в нанесении ущерба раме картины Винсента ван Гога "Подсолнухи".Накануне две девушки из движения Just Stop Oil, которое выступает против разработки новых месторождений нефти и газа, проникли в галерею на Трафальгарской площади и облили томатным супом одну из известнейших картин нидерландского художника. Стоимость шедевра оценивается более чем в 84 миллиона долларов. Само полотно не пострадало, поскольку было защищено стеклом, но была повреждена рама."Анна Холланд, 20 лет... и Фиби Пламмер, 21 год... обвиняются в причинении ущерба раме картины ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее", - сообщает пресс-служба лондонской полиции.Отмечается, что обвиняемые предстанут перед судом уже сегодня, процесс пройдет в магистратском суде Вестминстера.
https://ria.ru/20221013/velikobritaniya-1823795924.html
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Акт вандализма в Национальной галерее Лондона. Экоактивисты облили "Подсолнухи" Ван Гога
В лондонской Национальной галерее вандалы из британского экологического движения облили томатным супом "Подсолнухи" ван Гога
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винсент ван гог, лондон, в мире
Винсент Ван Гог, Лондон, В мире
12:10 15.10.2022 (обновлено: 12:19 15.10.2022)
 
Двух активисток обвинили в нанесении ущерба раме картины ван Гога

Полиция в Лондоне обвинила двух активисток в нанесении ущерба раме картины ван Гога

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Полиция британской столицы предъявила обвинение экоактивисткам, совершившим акт вандализма в Национальной галерее в центре Лондона; их обвиняют в нанесении ущерба раме картины Винсента ван Гога "Подсолнухи".
Накануне две девушки из движения Just Stop Oil, которое выступает против разработки новых месторождений нефти и газа, проникли в галерею на Трафальгарской площади и облили томатным супом одну из известнейших картин нидерландского художника. Стоимость шедевра оценивается более чем в 84 миллиона долларов. Само полотно не пострадало, поскольку было защищено стеклом, но была повреждена рама.
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"Анна Холланд, 20 лет... и Фиби Пламмер, 21 год... обвиняются в причинении ущерба раме картины ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее", - сообщает пресс-служба лондонской полиции.
Отмечается, что обвиняемые предстанут перед судом уже сегодня, процесс пройдет в магистратском суде Вестминстера.
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