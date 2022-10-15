https://ria.ru/20221015/kanada-1824261904.html

Канада призвала исключить Россию из МВФ и G20, сообщили СМИ

Канада призвала исключить Россию из МВФ и G20, сообщили СМИ - РИА Новости, 15.10.2022

Канада призвала исключить Россию из МВФ и G20, сообщили СМИ

Вице-премьер Канады Христя Фриланд призвала исключить Россию из МВФ и G20, но признала, что Оттава мало что может для этого сделать. РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T12:49

2022-10-15T12:49

2022-10-15T15:49

христя фриланд

владимир путин

украина

канада

россия

мвф

большая двадцатка

всемирный банк

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Вице-премьер Канады Христя Фриланд призвала исключить Россию из МВФ и G20, но признала, что Оттава мало что может для этого сделать."Заседания МВФ и Всемирного банка — это встречи пожарных, министров и глав центральных банков, чья работа заключается в защите мировой экономики. Россия сейчас является поджигателем. Россия не должна была присутствовать на встречах МВФ. Поджигателям не место на встречах пожарных", — передает ее слова агентство Блумберг.Однако, по словам вице-премьера, все, что Канада может сделать для исключения России из МВФ и G20, — это публично осудить российское правительство за спецоперацию на Украине.После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал российский президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220923/serbiya-1819086307.html

https://ria.ru/20220803/kitay-1806817971.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

христя фриланд, владимир путин, украина, канада, россия, мвф, большая двадцатка, всемирный банк, в мире