https://ria.ru/20221015/kanada-1824261904.html
Канада призвала исключить Россию из МВФ и G20, сообщили СМИ
Канада призвала исключить Россию из МВФ и G20, сообщили СМИ - РИА Новости, 15.10.2022
Канада призвала исключить Россию из МВФ и G20, сообщили СМИ
Вице-премьер Канады Христя Фриланд призвала исключить Россию из МВФ и G20, но признала, что Оттава мало что может для этого сделать. РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T12:49
2022-10-15T12:49
2022-10-15T15:49
христя фриланд
владимир путин
украина
канада
россия
мвф
большая двадцатка
всемирный банк
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Вице-премьер Канады Христя Фриланд призвала исключить Россию из МВФ и G20, но признала, что Оттава мало что может для этого сделать."Заседания МВФ и Всемирного банка — это встречи пожарных, министров и глав центральных банков, чья работа заключается в защите мировой экономики. Россия сейчас является поджигателем. Россия не должна была присутствовать на встречах МВФ. Поджигателям не место на встречах пожарных", — передает ее слова агентство Блумберг.Однако, по словам вице-премьера, все, что Канада может сделать для исключения России из МВФ и G20, — это публично осудить российское правительство за спецоперацию на Украине.После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал российский президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20220923/serbiya-1819086307.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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христя фриланд, владимир путин, украина, канада, россия, мвф, большая двадцатка, всемирный банк, в мире
Христя Фриланд, Владимир Путин, Украина, Канада, Россия, МВФ, Большая двадцатка, Всемирный банк, В мире
12:49 15.10.2022 (обновлено: 15:49 15.10.2022)
Канада призвала исключить Россию из МВФ и G20, сообщили СМИ
Вице-премьер Канады Христя Фриланд призвала исключить Россию из МВФ и G20