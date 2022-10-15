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В Израиле задержали подозреваемых в обстреле поселения на Западном берегу - РИА Новости, 15.10.2022
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В Израиле задержали подозреваемых в обстреле поселения на Западном берегу
В Израиле задержали подозреваемых в обстреле поселения на Западном берегу - РИА Новости, 15.10.2022
В Израиле задержали подозреваемых в обстреле поселения на Западном берегу
Израильская армия сообщила о задержании троих подозреваемых в обстреле еврейского поселения Бейт-Эль на Западном берегу. РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T12:36
2022-10-15T12:36
в мире
израиль
западный берег реки иордан
армия обороны израиля
шабак
хамас
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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 окт - РИА Новости. Израильская армия сообщила о задержании троих подозреваемых в обстреле еврейского поселения Бейт-Эль на Западном берегу.В пятницу вечером израильские военнослужащие нейтрализовали палестинца, открывшего стрельбу в поселении Бейт-Эль на Западном берегу реки Иордан, один израильтянин получил ранения, сообщала пресс-служба израильской армии. Раненый был эвакуирован в госпиталь для оказания медицинской помощи. Ночью военнослужащие проводили операцию по поиску соучастников нападения."Бойцы ЦАХАЛ, службы общей безопасности ШАБАК и пограничной полиции МАГАВ задержали подозреваемого Мухаммада Уде, в возрасте 19 лет, в селе Дейр-Джарир вместе с двумя другими подозреваемыми. В доме террориста были обнаружены оружие, военное снаряжение и агитационные материалы", - говорится в сообщении пресс-службы армии.Армия сообщает, что была установлена личность палестинца, застреленного военнослужащими накануне - 23-летний Кейс Шаджай был также жителем деревни Дейр Джарир и членом группировки ХАМАС. Ранее он отбывал заключение в израильской тюрьме за причастность к терроризму.
https://ria.ru/20221005/zaderzhanie-1821827025.html
израиль
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в мире, израиль, западный берег реки иордан, армия обороны израиля, шабак, хамас
В мире, Израиль, Западный берег реки Иордан, Армия обороны Израиля, ШАБАК, Хамас
12:36 15.10.2022
 
В Израиле задержали подозреваемых в обстреле поселения на Западном берегу

Израильские военные задержали подозреваемых в обстреле поселения на Западном берегу

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские военные. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 окт - РИА Новости. Израильская армия сообщила о задержании троих подозреваемых в обстреле еврейского поселения Бейт-Эль на Западном берегу.
В пятницу вечером израильские военнослужащие нейтрализовали палестинца, открывшего стрельбу в поселении Бейт-Эль на Западном берегу реки Иордан, один израильтянин получил ранения, сообщала пресс-служба израильской армии. Раненый был эвакуирован в госпиталь для оказания медицинской помощи. Ночью военнослужащие проводили операцию по поиску соучастников нападения.
"Бойцы ЦАХАЛ, службы общей безопасности ШАБАК и пограничной полиции МАГАВ задержали подозреваемого Мухаммада Уде, в возрасте 19 лет, в селе Дейр-Джарир вместе с двумя другими подозреваемыми. В доме террориста были обнаружены оружие, военное снаряжение и агитационные материалы", - говорится в сообщении пресс-службы армии.
Армия сообщает, что была установлена личность палестинца, застреленного военнослужащими накануне - 23-летний Кейс Шаджай был также жителем деревни Дейр Джарир и членом группировки ХАМАС. Ранее он отбывал заключение в израильской тюрьме за причастность к терроризму.
Израильские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
5 октября, 20:40
Армия Израиля использовала бульдозер для ареста подозреваемого палестинца
 
В миреИзраильЗападный берег реки ИорданАрмия обороны ИзраиляШАБАКХамас
 
 
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