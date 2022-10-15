https://ria.ru/20221015/ges-1824269556.html

В районе Каховской ГЭС сбили две американские ракеты HARM

В районе Каховской ГЭС сбили две американские ракеты HARM - РИА Новости, 15.10.2022

В районе Каховской ГЭС сбили две американские ракеты HARM

Российская ПВО за сутки сбила две противорадарные ракеты HARM в районе Каховской ГЭС, следует из сводки Минобороны РФ. РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T13:50

2022-10-15T13:50

2022-10-15T14:14

специальная военная операция на украине

россия

в мире

украина

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Российская ПВО за сутки сбила две противорадарные ракеты HARM в районе Каховской ГЭС, следует из сводки Минобороны РФ.

россия

украина

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, в мире, украина