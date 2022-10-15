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В районе Каховской ГЭС сбили две американские ракеты HARM - РИА Новости, 15.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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В районе Каховской ГЭС сбили две американские ракеты HARM
В районе Каховской ГЭС сбили две американские ракеты HARM - РИА Новости, 15.10.2022
В районе Каховской ГЭС сбили две американские ракеты HARM
Российская ПВО за сутки сбила две противорадарные ракеты HARM в районе Каховской ГЭС, следует из сводки Минобороны РФ. РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T13:50
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специальная военная операция на украине
россия
в мире
украина
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Российская ПВО за сутки сбила две противорадарные ракеты HARM в районе Каховской ГЭС, следует из сводки Минобороны РФ.
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россия, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Украина
13:50 15.10.2022 (обновлено: 14:14 15.10.2022)
 
В районе Каховской ГЭС сбили две американские ракеты HARM

Минобороны: в районе Каховской ГЭС сбили две американские ракеты HARM

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкСотрудник Росгвардии возле здания Каховской ГЭС
Сотрудник Росгвардии возле здания Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Сотрудник Росгвардии возле здания Каховской ГЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Российская ПВО за сутки сбила две противорадарные ракеты HARM в районе Каховской ГЭС, следует из сводки Минобороны РФ.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВ миреУкраина
 
 
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