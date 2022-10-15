https://ria.ru/20221015/ges-1824269556.html
В районе Каховской ГЭС сбили две американские ракеты HARM
В районе Каховской ГЭС сбили две американские ракеты HARM - РИА Новости, 15.10.2022
В районе Каховской ГЭС сбили две американские ракеты HARM
Российская ПВО за сутки сбила две противорадарные ракеты HARM в районе Каховской ГЭС, следует из сводки Минобороны РФ. РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T13:50
2022-10-15T13:50
2022-10-15T14:14
специальная военная операция на украине
россия
в мире
украина
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Российская ПВО за сутки сбила две противорадарные ракеты HARM в районе Каховской ГЭС, следует из сводки Минобороны РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Украина
13:50 15.10.2022 (обновлено: 14:14 15.10.2022)
В районе Каховской ГЭС сбили две американские ракеты HARM
Минобороны: в районе Каховской ГЭС сбили две американские ракеты HARM