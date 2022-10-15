https://ria.ru/20221015/germaniya-1824282666.html
Российское посольство заявило МИД Германии ноту протеста на акты вандализма
Российское посольство заявило МИД Германии ноту протеста на акты вандализма - РИА Новости, 15.10.2022
Российское посольство заявило МИД Германии ноту протеста на акты вандализма
Москва возмущена отсутствием реакции немецких властей на акции вандалов у зданий российских дипломатических представительств, заявила официальный представитель... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T15:17
2022-10-15T15:17
2022-10-15T16:46
в мире
россия
германия
берлин (город)
мид германии
мария захарова
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Москва возмущена отсутствием реакции немецких властей на акции вандалов у зданий российских дипломатических представительств, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.Как пояснили в ведомстве, речь идет об инцидентах, зафиксированных 10 октября. Посольство России в Берлине забросали шариками с краской, аналогичный случай произошел у здания консульства во Франкфурте-на-Майне."Возмущены отсутствием адекватной реакции властей ФРГ на акты вандализма, совершенные <...> сочувствующими киевскому режиму организованными группами злоумышленников против посольства России в Берлине и генерального консульства России во Франкфурте-на-Майне. В обоих случаях сотрудники немецкой полиции, отвечающие за безопасность указанных российских дипломатических учреждений, не оказали и не пытались оказывать какое-либо противодействие лицам, нанесшим материальный ущерб нашим заграничным представительствам", — приводятся слова Захаровой в комментарии МИД.Отмечается, что российское посольство заявило нотой МИД ФРГ решительный протест.Кроме того, МИД рассчитывает, что немецкие правоохранительные органы усилят охрану зданий и территорий посольства России в Берлине и российских генеральных консульств в федеральных землях.
https://ria.ru/20221011/posolstvo-1823218392.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220920/napadenie-1818060610.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, германия, берлин (город), мид германии, мария захарова
В мире, Россия, Германия, Берлин (город), МИД Германии, Мария Захарова
15:17 15.10.2022 (обновлено: 16:46 15.10.2022)
Российское посольство заявило МИД Германии ноту протеста на акты вандализма
Российское посольство заявило МИД Германии ноту на акты вандализма в отношении консульств
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости.
Москва возмущена отсутствием реакции немецких властей на акции вандалов у зданий российских дипломатических представительств, заявила
официальный представитель МИД Мария Захарова.
Как пояснили в ведомстве, речь идет об инцидентах, зафиксированных 10 октября. Посольство России в Берлине забросали шариками с краской, аналогичный случай произошел у здания консульства во Франкфурте-на-Майне.
"Возмущены отсутствием адекватной реакции властей ФРГ на акты вандализма, совершенные <...> сочувствующими киевскому режиму организованными группами злоумышленников против посольства России в Берлине и генерального консульства России во Франкфурте-на-Майне. В обоих случаях сотрудники немецкой полиции, отвечающие за безопасность указанных российских дипломатических учреждений, не оказали и не пытались оказывать какое-либо противодействие лицам, нанесшим материальный ущерб нашим заграничным представительствам", — приводятся слова Захаровой в комментарии МИД.
Отмечается, что российское посольство заявило нотой МИД ФРГ
решительный протест.
"Настаиваем на реальном, а не формальном исполнении властями ФРГ взятых на себя в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года международно-правовых обязательств по обеспечению безопасности иностранных дипломатических представительств в своей стране", — добавила Захарова.
Кроме того, МИД рассчитывает, что немецкие правоохранительные органы усилят охрану зданий и территорий посольства России в Берлине и российских генеральных консульств в федеральных землях.