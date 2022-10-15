https://ria.ru/20221015/gaz-1824244114.html
"Газпром" подает газ через Украину на ГИС "Суджа" в подтвержденном объеме
"Газпром" подает газ через Украину на ГИС "Суджа" в подтвержденном объеме - РИА Новости, 15.10.2022
"Газпром" подает газ через Украину на ГИС "Суджа" в подтвержденном объеме
"Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" — 43,1 миллиона кубометров на 15... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T10:12
2022-10-15T10:12
2022-10-15T15:56
экономика
сергей куприянов
украина
европа
газпром
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. "Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" — 43,1 миллиона кубометров на 15 октября, на ГИС "Сохрановка" заявка отклонена, сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов."Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 43,1 миллиона кубометров на 15 октября. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", — сказал он журналистам.Украина с 11 мая прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.С конца мая поставки российского газа через газотранспортную систему Украины в Европу держатся на уровне 40-43 миллионов кубометров в сутки.
https://ria.ru/20221014/gaz-1824065023.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сергей куприянов, украина, европа, газпром
Экономика, Сергей Куприянов, Украина, Европа, Газпром
10:12 15.10.2022 (обновлено: 15:56 15.10.2022)
"Газпром" подает газ через Украину на ГИС "Суджа" в подтвержденном объеме
"Газпром" подает газ через Украину на ГИС "Суджа" в объеме 43,1 миллиона кубометров
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. "Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" — 43,1 миллиона кубометров на 15 октября, на ГИС "Сохрановка" заявка отклонена, сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов.
"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 43,1 миллиона кубометров на 15 октября. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", — сказал он журналистам.
Украина с 11 мая прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР
). В результате для транзита газа в Европу
остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.
С конца мая поставки российского газа через газотранспортную систему Украины в Европу держатся на уровне 40-43 миллионов кубометров в сутки.