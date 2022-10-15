https://ria.ru/20221015/evrosoyuz-1824232578.html

Большинство стран ЕС в июне нарастили экспорт товаров в Россию

Большинство стран ЕС в июне нарастили экспорт товаров в Россию - РИА Новости, 15.10.2022

Большинство стран ЕС в июне нарастили экспорт товаров в Россию

Лишь четыре страны из 27 участников Евросоюза за июнь сократили экспорт товаров в Россию, остальные — нарастили, следует из анализа данных национальных... РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T08:09

2022-10-15T08:09

2022-10-15T12:36

экономика

россия

италия

люксембург (округ)

евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Лишь четыре страны из 27 участников Евросоюза за июнь сократили экспорт товаров в Россию, остальные — нарастили, следует из анализа данных национальных статистических служб, проведенного РИА Новости.Согласно расчетам агентства, снизили ввоз товаров в Россию в месячном выражении Румыния (-44%), Бельгия (-15%), Франция (минус шесть) и Италия (минус процент).В то же время несколько стран Евросоюза нарастили поставки в Россию более чем вдвое: это Швеция (в 2,6 раза), Люксембург (в 2,4 раза), Греция (в 2,3 раза), Ирландия и Хорватия (обе в 2,1 раза). Наибольший рост поставок товаров в Россию в июне был у Мальты, однако их небольшие объемы искажают анализ.Также значительное увеличение экспорта в июне наблюдалось в Венгрии (+55%), Дании (+82%), Латвии (+89%), Польше (+50%) и Португалии (+69%).Больше всего в Россию в июне экспортировали Германия (1,2 миллиарда евро), Италия (537 миллионов евро) и Польша (403,4 миллиона евро). На четвертом месте расположились Нидерланды с экспортом на 285 миллионов евро. Пятерку лидеров замыкает Финляндия (242,4 миллиона евро).Наименьшая стоимость экспорта в Россию в июне зафиксирована у Кипра (509 тысяч евро), Хорватии (2,4 миллиона евро), Люксембурга (9,9 миллиона евро). На четвертом месте — Португалия с 10,8 миллиона евро, на пятом — Греция с 12,7 миллиона евро.ЕС после начала спецоперации России на Украине начал вводить санкции против Москвы, в том числе ограничив свой экспорт различных товаров. Основные ограничения были приняты весной, когда запретили ввоз многих видов оборудования, технологической продукции и потребительских товаров стоимостью более 300 евро.

https://radiosputnik.ria.ru/20221014/import-1823890666.html

https://ria.ru/20221013/gaz-1823692944.html

россия

италия

люксембург (округ)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, италия, люксембург (округ), евросоюз, санкции в отношении россии