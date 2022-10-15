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Большинство стран ЕС в июне нарастили экспорт товаров в Россию - РИА Новости, 15.10.2022
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Большинство стран ЕС в июне нарастили экспорт товаров в Россию
Большинство стран ЕС в июне нарастили экспорт товаров в Россию - РИА Новости, 15.10.2022
Большинство стран ЕС в июне нарастили экспорт товаров в Россию
Лишь четыре страны из 27 участников Евросоюза за июнь сократили экспорт товаров в Россию, остальные — нарастили, следует из анализа данных национальных... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T08:09
2022-10-15T12:36
экономика
россия
италия
люксембург (округ)
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Лишь четыре страны из 27 участников Евросоюза за июнь сократили экспорт товаров в Россию, остальные — нарастили, следует из анализа данных национальных статистических служб, проведенного РИА Новости.Согласно расчетам агентства, снизили ввоз товаров в Россию в месячном выражении Румыния (-44%), Бельгия (-15%), Франция (минус шесть) и Италия (минус процент).В то же время несколько стран Евросоюза нарастили поставки в Россию более чем вдвое: это Швеция (в 2,6 раза), Люксембург (в 2,4 раза), Греция (в 2,3 раза), Ирландия и Хорватия (обе в 2,1 раза). Наибольший рост поставок товаров в Россию в июне был у Мальты, однако их небольшие объемы искажают анализ.Также значительное увеличение экспорта в июне наблюдалось в Венгрии (+55%), Дании (+82%), Латвии (+89%), Польше (+50%) и Португалии (+69%).Больше всего в Россию в июне экспортировали Германия (1,2 миллиарда евро), Италия (537 миллионов евро) и Польша (403,4 миллиона евро). На четвертом месте расположились Нидерланды с экспортом на 285 миллионов евро. Пятерку лидеров замыкает Финляндия (242,4 миллиона евро).Наименьшая стоимость экспорта в Россию в июне зафиксирована у Кипра (509 тысяч евро), Хорватии (2,4 миллиона евро), Люксембурга (9,9 миллиона евро). На четвертом месте — Португалия с 10,8 миллиона евро, на пятом — Греция с 12,7 миллиона евро.ЕС после начала спецоперации России на Украине начал вводить санкции против Москвы, в том числе ограничив свой экспорт различных товаров. Основные ограничения были приняты весной, когда запретили ввоз многих видов оборудования, технологической продукции и потребительских товаров стоимостью более 300 евро.
https://radiosputnik.ria.ru/20221014/import-1823890666.html
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экономика, россия, италия, люксембург (округ), евросоюз, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Италия, Люксембург (округ), Евросоюз, Санкции в отношении России
08:09 15.10.2022 (обновлено: 12:36 15.10.2022)
 
Большинство стран ЕС в июне нарастили экспорт товаров в Россию

Двадцать три страны ЕС нарастили экспорт товаров в Россию в июне

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Лишь четыре страны из 27 участников Евросоюза за июнь сократили экспорт товаров в Россию, остальные — нарастили, следует из анализа данных национальных статистических служб, проведенного РИА Новости.
Согласно расчетам агентства, снизили ввоз товаров в Россию в месячном выражении Румыния (-44%), Бельгия (-15%), Франция (минус шесть) и Италия (минус процент).
В то же время несколько стран Евросоюза нарастили поставки в Россию более чем вдвое: это Швеция (в 2,6 раза), Люксембург (в 2,4 раза), Греция (в 2,3 раза), Ирландия и Хорватия (обе в 2,1 раза). Наибольший рост поставок товаров в Россию в июне был у Мальты, однако их небольшие объемы искажают анализ.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
Вчера, 07:14В мире
Почти половина стран ЕС увеличила импорт товаров из России
Также значительное увеличение экспорта в июне наблюдалось в Венгрии (+55%), Дании (+82%), Латвии (+89%), Польше (+50%) и Португалии (+69%).
Больше всего в Россию в июне экспортировали Германия (1,2 миллиарда евро), Италия (537 миллионов евро) и Польша (403,4 миллиона евро). На четвертом месте расположились Нидерланды с экспортом на 285 миллионов евро. Пятерку лидеров замыкает Финляндия (242,4 миллиона евро).
Наименьшая стоимость экспорта в Россию в июне зафиксирована у Кипра (509 тысяч евро), Хорватии (2,4 миллиона евро), Люксембурга (9,9 миллиона евро). На четвертом месте — Португалия с 10,8 миллиона евро, на пятом — Греция с 12,7 миллиона евро.
ЕС после начала спецоперации России на Украине начал вводить санкции против Москвы, в том числе ограничив свой экспорт различных товаров. Основные ограничения были приняты весной, когда запретили ввоз многих видов оборудования, технологической продукции и потребительских товаров стоимостью более 300 евро.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
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ЭкономикаРоссияИталияЛюксембург (округ)ЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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