08:09 15.10.2022 (обновлено: 12:36 15.10.2022)
Большинство стран ЕС в июне нарастили экспорт товаров в Россию
Двадцать три страны ЕС нарастили экспорт товаров в Россию в июне
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Лишь четыре страны из 27 участников Евросоюза за июнь сократили экспорт товаров в Россию, остальные — нарастили, следует из анализа данных национальных статистических служб, проведенного РИА Новости.
В то же время несколько стран Евросоюза нарастили поставки в Россию более чем вдвое: это Швеция (в 2,6 раза), Люксембург (в 2,4 раза), Греция (в 2,3 раза), Ирландия и Хорватия (обе в 2,1 раза). Наибольший рост поставок товаров в Россию в июне был у Мальты, однако их небольшие объемы искажают анализ.
Также значительное увеличение экспорта в июне наблюдалось в Венгрии (+55%), Дании (+82%), Латвии (+89%), Польше (+50%) и Португалии (+69%).
Больше всего в Россию в июне экспортировали Германия (1,2 миллиарда евро), Италия (537 миллионов евро) и Польша (403,4 миллиона евро). На четвертом месте расположились Нидерланды с экспортом на 285 миллионов евро. Пятерку лидеров замыкает Финляндия (242,4 миллиона евро).
Наименьшая стоимость экспорта в Россию в июне зафиксирована у Кипра (509 тысяч евро), Хорватии (2,4 миллиона евро), Люксембурга (9,9 миллиона евро). На четвертом месте — Португалия с 10,8 миллиона евро, на пятом — Греция с 12,7 миллиона евро.
ЕС после начала спецоперации России на Украине начал вводить санкции против Москвы, в том числе ограничив свой экспорт различных товаров. Основные ограничения были приняты весной, когда запретили ввоз многих видов оборудования, технологической продукции и потребительских товаров стоимостью более 300 евро.
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