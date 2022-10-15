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В самой крупной иранской тюрьме Эвин произошел взрыв

В самой крупной иранской тюрьме Эвин произошел взрыв - РИА Новости, 16.10.2022

В самой крупной иранской тюрьме Эвин произошел взрыв

В самой крупной тюрьме Эвин, расположенной в иранской столице Тегеран, произошел сильный взрыв и последовавший за ним пожар, передает агентство Fars. РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-15T22:16

2022-10-15T22:16

2022-10-16T09:22

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. В самой крупной тюрьме Эвин, расположенной в иранской столице Тегеран, произошел сильный взрыв и последовавший за ним пожар, передает агентство Fars.Агентство отмечает, что пожар произошел в отделении швейного цеха тюрьмы в результате конфликта между несколькими заключенными, осужденными за финансовые преступления и воровство. По данным Fars, пожар был немедленно потушен благодаря оперативным действиям руководства тюрьмы.Восемь человек получили ранения в результате пожара в тюрьме Эвин, передает агентство IRNA со ссылкой на сотрудника скорой помощи."Погибших в этом происшествии нет, восемь человек получили ранения", - цитирует агентство сотрудника скорой помощи.

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Кадры пожара в тегеранской тюрьме Эвин В самой крупной тюрьме Эвин, расположенной в иранской столице Тегеран, произошел сильный взрыв и последовавший за ним пожар, передает агентство Fars. Агентство отмечает, что пожар произошел в отделении швейного цеха тюрьмы в результате конфликта между несколькими заключенными, осужденными за финансовые преступления и воровство. По данным Fars, пожар был немедленно потушен благодаря оперативным действиям руководства тюрьмы. 2022-10-15T22:16 true PT1M20S

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в мире, иран, происшествия, тегеран (город)