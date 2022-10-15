Рейтинг@Mail.ru
В самой крупной иранской тюрьме Эвин произошел взрыв - РИА Новости, 16.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221015/evin-1824340235.html
В самой крупной иранской тюрьме Эвин произошел взрыв
В самой крупной иранской тюрьме Эвин произошел взрыв - РИА Новости, 16.10.2022
В самой крупной иранской тюрьме Эвин произошел взрыв
В самой крупной тюрьме Эвин, расположенной в иранской столице Тегеран, произошел сильный взрыв и последовавший за ним пожар, передает агентство Fars. РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-15T22:16
2022-10-16T09:22
в мире
иран
происшествия
тегеран (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/10/1824373280_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d1f053675809e8f9af560b56f25a3860.jpg
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. В самой крупной тюрьме Эвин, расположенной в иранской столице Тегеран, произошел сильный взрыв и последовавший за ним пожар, передает агентство Fars.Агентство отмечает, что пожар произошел в отделении швейного цеха тюрьмы в результате конфликта между несколькими заключенными, осужденными за финансовые преступления и воровство. По данным Fars, пожар был немедленно потушен благодаря оперативным действиям руководства тюрьмы.Восемь человек получили ранения в результате пожара в тюрьме Эвин, передает агентство IRNA со ссылкой на сотрудника скорой помощи."Погибших в этом происшествии нет, восемь человек получили ранения", - цитирует агентство сотрудника скорой помощи.
https://ria.ru/20220313/erbil-1777895675.html
иран
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры пожара в тегеранской тюрьме Эвин
В самой крупной тюрьме Эвин, расположенной в иранской столице Тегеран, произошел сильный взрыв и последовавший за ним пожар, передает агентство Fars. Агентство отмечает, что пожар произошел в отделении швейного цеха тюрьмы в результате конфликта между несколькими заключенными, осужденными за финансовые преступления и воровство. По данным Fars, пожар был немедленно потушен благодаря оперативным действиям руководства тюрьмы.
2022-10-15T22:16
true
PT1M20S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/10/1824373280_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_45b310ad950817abec6955d239dda43d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, происшествия, тегеран (город)
В мире, Иран, Происшествия, Тегеран (город)
22:16 15.10.2022 (обновлено: 09:22 16.10.2022)
 
В самой крупной иранской тюрьме Эвин произошел взрыв

Агентство Fars сообщило о пожаре в самой крупной иранской тюрьме Эвин

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. В самой крупной тюрьме Эвин, расположенной в иранской столице Тегеран, произошел сильный взрыв и последовавший за ним пожар, передает агентство Fars.

"Были опубликованы снимки тюрьмы Эвин, на которых видно, что в ней произошел сильный пожар. Местные жители сообщили, что за последние 20 минут с места возгорания было слышно не менее четырех взрывов", — говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что пожар произошел в отделении швейного цеха тюрьмы в результате конфликта между несколькими заключенными, осужденными за финансовые преступления и воровство. По данным Fars, пожар был немедленно потушен благодаря оперативным действиям руководства тюрьмы.
Восемь человек получили ранения в результате пожара в тюрьме Эвин, передает агентство IRNA со ссылкой на сотрудника скорой помощи.
"Погибших в этом происшествии нет, восемь человек получили ранения", - цитирует агентство сотрудника скорой помощи.
Эрбиль
13 марта, 07:03
В Ираке вблизи консульства США упали несколько ракет
 
В миреИранПроисшествияТегеран (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала