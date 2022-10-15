https://ria.ru/20221015/evin-1824340235.html
В самой крупной иранской тюрьме Эвин произошел взрыв
В самой крупной иранской тюрьме Эвин произошел взрыв - РИА Новости, 16.10.2022
В самой крупной иранской тюрьме Эвин произошел взрыв
В самой крупной тюрьме Эвин, расположенной в иранской столице Тегеран, произошел сильный взрыв и последовавший за ним пожар, передает агентство Fars. РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-15T22:16
2022-10-15T22:16
2022-10-16T09:22
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происшествия
тегеран (город)
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. В самой крупной тюрьме Эвин, расположенной в иранской столице Тегеран, произошел сильный взрыв и последовавший за ним пожар, передает агентство Fars.Агентство отмечает, что пожар произошел в отделении швейного цеха тюрьмы в результате конфликта между несколькими заключенными, осужденными за финансовые преступления и воровство. По данным Fars, пожар был немедленно потушен благодаря оперативным действиям руководства тюрьмы.Восемь человек получили ранения в результате пожара в тюрьме Эвин, передает агентство IRNA со ссылкой на сотрудника скорой помощи."Погибших в этом происшествии нет, восемь человек получили ранения", - цитирует агентство сотрудника скорой помощи.
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Кадры пожара в тегеранской тюрьме Эвин
В самой крупной тюрьме Эвин, расположенной в иранской столице Тегеран, произошел сильный взрыв и последовавший за ним пожар, передает агентство Fars. Агентство отмечает, что пожар произошел в отделении швейного цеха тюрьмы в результате конфликта между несколькими заключенными, осужденными за финансовые преступления и воровство. По данным Fars, пожар был немедленно потушен благодаря оперативным действиям руководства тюрьмы.
2022-10-15T22:16
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в мире, иран, происшествия, тегеран (город)
В мире, Иран, Происшествия, Тегеран (город)
22:16 15.10.2022 (обновлено: 09:22 16.10.2022)
В самой крупной иранской тюрьме Эвин произошел взрыв
Агентство Fars сообщило о пожаре в самой крупной иранской тюрьме Эвин