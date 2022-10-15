https://ria.ru/20221015/energetika-1824225966.html

Британцы вступились за Путина после обвинений в попытке "заморозить" Европу

Британцы вступились за Путина после обвинений в попытке "заморозить" Европу - РИА Новости, 15.10.2022

Британцы вступились за Путина после обвинений в попытке "заморозить" Европу

Читатели британского издания Daily Mail отреагировали на публикацию о том, как президент России Владимир Путин накинул пальто на плечи своему коллеге из ОАЭ... РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T04:09

2022-10-15T04:09

2022-10-15T15:08

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европа

россия

оаэ

владимир путин

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail отреагировали на публикацию о том, как президент России Владимир Путин накинул пальто на плечи своему коллеге из ОАЭ Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну. Произошло это после того, как политики вышли на улицу по окончании переговоров. Комментаторы не согласились с мнением автора статьи, утверждающего, что "Путин пытается заморозить людей по всей Европе"."Путин никого не замораживает. Наши (европейские власти. — Прим. ред.) делают это. Мы наложили санкции на русских, почему они не могут наложить санкции на нас?" — задался вопросом JensonPB."Запад замораживает себя своими глупыми выборами, не вините Путина", — поддержал предыдущего комментатора Bonmatin."Теперь саудовцы объединяют усилия с Россией и Китаем. Хорошая работа, Джо (Байден. — Прим. ред.). Вы нас сломите своим слабоумием", — выразил мнение snozzberry."Байден потерял поддержку Ближнего Востока. Джо — национальная катастрофа", — констатировал newstruth."Он (Путин. — Прим. ред.) не пытается заморозить Европу. Европа заморозила себя", — резюмировал Romboid.Ранее тысячи жителей европейских городов, в том числе Берлина, Парижа, Рима, Вены и Праги, вышли с протестами против резкого падения уровня жизни, многие из них требовали дешевых энергоносителей, а также выступали против НАТО и поставок оружия Украине.Западные государства столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.

https://ria.ru/20221014/oteli-1823983458.html

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в мире, европа, россия, оаэ, владимир путин