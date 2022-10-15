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Жителей Киева попросили снизить потребление электроэнергии - РИА Новости, 15.10.2022
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Жителей Киева попросили снизить потребление электроэнергии
Жителей Киева попросили снизить потребление электроэнергии - РИА Новости, 15.10.2022
Жителей Киева попросили снизить потребление электроэнергии
Генеральный директор субхолдинга ДТЭК D.Solutions (YASNO) Сергей Коваленко призвал жителей Киева экономно пользоваться электроэнергией, сократив потребление на... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T20:01
2022-10-15T20:01
в мире
ринат ахметов
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укрэнерго
дтэк
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Генеральный директор субхолдинга ДТЭК D.Solutions (YASNO) Сергей Коваленко призвал жителей Киева экономно пользоваться электроэнергией, сократив потребление на 35-40%, сообщает в субботу пресс-служба компании ДТЭК.Энергетическая компания ДТЭК, которая принадлежит олигарху Ринату Ахметову и поставляет электроэнергию в Киевскую, Днепропетровскую, Кировоградскую, Донецкую и Полтавскую области, сообщила о веерных отключениях в Киевской области с 4-часовыми интервалами начиная со вторника. Такая необходимость возникла в результате повреждений объектов энергетической инфраструктуры, сообщила компания "ДТЭК Киевские электросети"."Сегодня очередной трудный для энергетики день. Поэтому прошу сегодня перейти в режим максимальной экономии потребления. Наша цель для всего города Киев - 35-40% сокращения", - приводит слова Коваленко компания ДТЭК на своей станице в Facebook*. Он так же призвал представителей бизнеса выключить рекламу как внутреннюю, так и уличную.Ранее в украинской национальной энергетической компании "Укрэнерго" заявили, что объект энергетической инфраструктуры Киевской области получил серьезные повреждения в ходе ракетного удара утром в субботу, после чего власти призвали жителей столичного региона к максимальной экономии электроэнергии на время восстановительных работ. С такой же просьбой глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус обратился к жителям Черниговской области. Чаус заявил, что из-за серьезных повреждений столичной инфраструктуры перебои возможны и в его регионе, с северо-востока прилегающего к Киевской области.В понедельник и вторник украинские СМИ сообщали о взрывах и повреждениях объектов критической инфраструктуры, в том числе энергетических.В понедельник президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза сообщил, что был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20221010/ukraina-1822812051.html
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в мире, ринат ахметов, киев, киевская область, россия, укрэнерго, дтэк
В мире, Ринат Ахметов, Киев, Киевская область, Россия, Укрэнерго, ДТЭК
20:01 15.10.2022
 
Жителей Киева попросили снизить потребление электроэнергии

Жителей Киева попросили снизить потребление электроэнергии в выходные на 35-40 процентов

© AP Photo / David GoldmanМонумент Независимости Украины в Киеве
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© AP Photo / David Goldman
Монумент Независимости Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Генеральный директор субхолдинга ДТЭК D.Solutions (YASNO) Сергей Коваленко призвал жителей Киева экономно пользоваться электроэнергией, сократив потребление на 35-40%, сообщает в субботу пресс-служба компании ДТЭК.
Энергетическая компания ДТЭК, которая принадлежит олигарху Ринату Ахметову и поставляет электроэнергию в Киевскую, Днепропетровскую, Кировоградскую, Донецкую и Полтавскую области, сообщила о веерных отключениях в Киевской области с 4-часовыми интервалами начиная со вторника. Такая необходимость возникла в результате повреждений объектов энергетической инфраструктуры, сообщила компания "ДТЭК Киевские электросети".
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"Сегодня очередной трудный для энергетики день. Поэтому прошу сегодня перейти в режим максимальной экономии потребления. Наша цель для всего города Киев - 35-40% сокращения", - приводит слова Коваленко компания ДТЭК на своей станице в Facebook*. Он так же призвал представителей бизнеса выключить рекламу как внутреннюю, так и уличную.
Ранее в украинской национальной энергетической компании "Укрэнерго" заявили, что объект энергетической инфраструктуры Киевской области получил серьезные повреждения в ходе ракетного удара утром в субботу, после чего власти призвали жителей столичного региона к максимальной экономии электроэнергии на время восстановительных работ. С такой же просьбой глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус обратился к жителям Черниговской области. Чаус заявил, что из-за серьезных повреждений столичной инфраструктуры перебои возможны и в его регионе, с северо-востока прилегающего к Киевской области.
В понедельник и вторник украинские СМИ сообщали о взрывах и повреждениях объектов критической инфраструктуры, в том числе энергетических.
В понедельник президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза сообщил, что был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
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В миреРинат АхметовКиевКиевская областьРоссияУкрэнергоДТЭК
 
 
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