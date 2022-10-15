https://ria.ru/20221015/elektroenergiya-1824326558.html

Жителей Киева попросили снизить потребление электроэнергии

Жителей Киева попросили снизить потребление электроэнергии - РИА Новости, 15.10.2022

Жителей Киева попросили снизить потребление электроэнергии

Генеральный директор субхолдинга ДТЭК D.Solutions (YASNO) Сергей Коваленко призвал жителей Киева экономно пользоваться электроэнергией, сократив потребление на... РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T20:01

2022-10-15T20:01

2022-10-15T20:01

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Генеральный директор субхолдинга ДТЭК D.Solutions (YASNO) Сергей Коваленко призвал жителей Киева экономно пользоваться электроэнергией, сократив потребление на 35-40%, сообщает в субботу пресс-служба компании ДТЭК.Энергетическая компания ДТЭК, которая принадлежит олигарху Ринату Ахметову и поставляет электроэнергию в Киевскую, Днепропетровскую, Кировоградскую, Донецкую и Полтавскую области, сообщила о веерных отключениях в Киевской области с 4-часовыми интервалами начиная со вторника. Такая необходимость возникла в результате повреждений объектов энергетической инфраструктуры, сообщила компания "ДТЭК Киевские электросети"."Сегодня очередной трудный для энергетики день. Поэтому прошу сегодня перейти в режим максимальной экономии потребления. Наша цель для всего города Киев - 35-40% сокращения", - приводит слова Коваленко компания ДТЭК на своей станице в Facebook*. Он так же призвал представителей бизнеса выключить рекламу как внутреннюю, так и уличную.Ранее в украинской национальной энергетической компании "Укрэнерго" заявили, что объект энергетической инфраструктуры Киевской области получил серьезные повреждения в ходе ракетного удара утром в субботу, после чего власти призвали жителей столичного региона к максимальной экономии электроэнергии на время восстановительных работ. С такой же просьбой глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус обратился к жителям Черниговской области. Чаус заявил, что из-за серьезных повреждений столичной инфраструктуры перебои возможны и в его регионе, с северо-востока прилегающего к Киевской области.В понедельник и вторник украинские СМИ сообщали о взрывах и повреждениях объектов критической инфраструктуры, в том числе энергетических.В понедельник президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза сообщил, что был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20221010/ukraina-1822812051.html

https://ria.ru/20221012/burzhuyka-1823341375.html

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киевская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, ринат ахметов, киев, киевская область, россия, укрэнерго, дтэк