https://ria.ru/20221015/efimov-1824078208.html
Вице-мэр Ефимов: столичные компании удвоили производство медицинской мебели
Вице-мэр Ефимов: столичные компании удвоили производство медицинской мебели - РИА Новости, 15.10.2022
Вице-мэр Ефимов: столичные компании удвоили производство медицинской мебели
Московские производители медицинской мебели за восемь месяцев текущего года увеличили выпуск продукции более, чем вдвое - до 700 миллионов рублей, сообщил... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T09:15
2022-10-15T09:15
2022-10-15T09:21
москва
экономика
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Московские производители медицинской мебели за восемь месяцев текущего года увеличили выпуск продукции более, чем вдвое - до 700 миллионов рублей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."За восемь месяцев столичные компании выпустили медицинскую мебель, в том числе хирургическую, стоматологическую и ветеринарную, на 703 миллиона рублей, что в 2,3 раза превышает показатель за январь-август 2021 года. В дальнейшем мы ожидаем существенный рост объема производства данных товаров благодаря реализации офсетного контракта. Сейчас в городе оформлено пять таких договоров на поставку лекарств, изделий медицинского назначения и детского питания с общим объемом инвестиций 12,9 миллиарда рублей", – рассказал вице-мэр.Ранее столичные власти приняли решение провести электронный конкурс на право заключения офсетного контракта по поставке медицинской мебели для городских учреждений здравоохранения. По условиям договора инвестор должен будет в течение трех лет вложить в создание нового производства не менее 250 миллионов рублей. Москва, в свою очередь, обязуется в течение 10 лет приобрести у предприятия товаров минимум на 5,1 миллиарда рублей.Руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отметил, что сегодня мебель в Москве производят более 90 предприятий, и город заинтересован в привлечении новых инвесторов в отрасль."Для этого столица не только заключает офсеты, но и предоставляет застройщикам землю в аренду без торгов для реализации масштабных инвестиционных проектов. Например, Москва приняла решение выделить участок на востоке столицы под строительство корпуса для выпуска школьной, домашней и офисной мебели. Инвестор вложит в этот проект 280 миллионов рублей", – рассказал глава департамента.
https://ria.ru/20221013/investitsii-1823518853.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, экономика, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Экономика, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Московские производители медицинской мебели за восемь месяцев текущего года увеличили выпуск продукции более, чем вдвое - до 700 миллионов рублей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"За восемь месяцев столичные компании выпустили медицинскую мебель, в том числе хирургическую, стоматологическую и ветеринарную, на 703 миллиона рублей, что в 2,3 раза превышает показатель за январь-август 2021 года. В дальнейшем мы ожидаем существенный рост объема производства данных товаров благодаря реализации офсетного контракта. Сейчас в городе оформлено пять таких договоров на поставку лекарств, изделий медицинского назначения и детского питания с общим объемом инвестиций 12,9 миллиарда рублей", – рассказал вице-мэр.
Ранее столичные власти приняли решение провести электронный конкурс на право заключения офсетного контракта по поставке медицинской мебели для городских учреждений здравоохранения. По условиям договора инвестор должен будет в течение трех лет вложить в создание нового производства не менее 250 миллионов рублей. Москва, в свою очередь, обязуется в течение 10 лет приобрести у предприятия товаров минимум на 5,1 миллиарда рублей.
Руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский
отметил, что сегодня мебель в Москве производят более 90 предприятий, и город заинтересован в привлечении новых инвесторов в отрасль.
"Для этого столица не только заключает офсеты, но и предоставляет застройщикам землю в аренду без торгов для реализации масштабных инвестиционных проектов. Например, Москва приняла решение выделить участок на востоке столицы под строительство корпуса для выпуска школьной, домашней и офисной мебели. Инвестор вложит в этот проект 280 миллионов рублей", – рассказал глава департамента.