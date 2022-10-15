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В Москве подведут итоги масштабного фестиваля "Россия в движении"

В Москве подведут итоги масштабного фестиваля "Россия в движении" - РИА Новости, 15.10.2022

В Москве подведут итоги масштабного фестиваля "Россия в движении"

В Москве состоится подведение итогов фестиваля "Россия в движении", в котором приняли участие жители 43 регионов страны, сообщили РИА Новости организаторы. РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T00:03

2022-10-15T00:03

2022-10-15T00:03

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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. В Москве состоится подведение итогов фестиваля "Россия в движении", в котором приняли участие жители 43 регионов страны, сообщили РИА Новости организаторы."Проект направлен на вовлечение в регулярные занятия физической культурой и спортом, а также укрепление общего физического здоровья взрослого населения страны путем создания доступной системы тренировок по наиболее популярным видам спорта. Иными словами, мы хотим помочь людям чаще заниматься спортом", - подчеркивает исполнительный директор спортивного общества "Россия" Яна Свирилина.Проект, по ее словам, стартовал 16 июня. За это время в 43 регионах прошли различные спортивные фестивали и открытые уроки. А 15 октября будут названы лучшие спортивные регионы."Со следующего года мы планируем масштабировать фестиваль, и в каждом регионе, где есть наши отделения, проводить спортивные фестивали по аналогии", - добавляет Свирилина.Как пояснили организаторы, среди членов жюри будут известный блогер Тукитук – фитнес-модель Анастасия Тукмачева, президент Федерации фитнес-аэробики Татьяна Полухина, Чемпионка мира по художественной гимнастике Елизавета Александрова и президент федерации спортивного многоборья Алексей Барымов.

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