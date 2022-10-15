https://ria.ru/20221015/dtp-1824264433.html

В Саратовской области столкнулись микроавтобус и две легковушки

В Саратовской области столкнулись микроавтобус и две легковушки - РИА Новости, 15.10.2022

В Саратовской области столкнулись микроавтобус и две легковушки

Два легковых автомобиля и микроавтобус столкнулись в Саратовской области, в результате пострадали восемь человек, сообщил начальник управления безопасности... РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T13:10

2022-10-15T13:10

2022-10-15T13:10

происшествия

саратовская область

балаковский район

hyundai genesis

mercedes

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САРАТОВ, 15 окт - РИА Новости. Два легковых автомобиля и микроавтобус столкнулись в Саратовской области, в результате пострадали восемь человек, сообщил начальник управления безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрий Юрин."В 12.51 (11.51 мск) в службу "112" поступило сообщение о том, что в Балаковском районе вблизи села Маянга произошло столкновение микроавтобуса Mercedes, Hyundai и Geely. В результате ДТП пострадали восемь человек: двое из Mercedes, двое из Hyundai и четверо из Geely. Пострадавшим оказывается медицинская помощь", - написал Юрин в Telegram-канале.Он отметил, что на месте работают спасатели областной службы спасения.

https://ria.ru/20221015/dtp-1824228524.html

саратовская область

балаковский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, саратовская область, балаковский район, hyundai genesis, mercedes