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В Саратовской области столкнулись микроавтобус и две легковушки - РИА Новости, 15.10.2022
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В Саратовской области столкнулись микроавтобус и две легковушки
В Саратовской области столкнулись микроавтобус и две легковушки - РИА Новости, 15.10.2022
В Саратовской области столкнулись микроавтобус и две легковушки
Два легковых автомобиля и микроавтобус столкнулись в Саратовской области, в результате пострадали восемь человек, сообщил начальник управления безопасности... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T13:10
2022-10-15T13:10
происшествия
саратовская область
балаковский район
hyundai genesis
mercedes
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САРАТОВ, 15 окт - РИА Новости. Два легковых автомобиля и микроавтобус столкнулись в Саратовской области, в результате пострадали восемь человек, сообщил начальник управления безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрий Юрин."В 12.51 (11.51 мск) в службу "112" поступило сообщение о том, что в Балаковском районе вблизи села Маянга произошло столкновение микроавтобуса Mercedes, Hyundai и Geely. В результате ДТП пострадали восемь человек: двое из Mercedes, двое из Hyundai и четверо из Geely. Пострадавшим оказывается медицинская помощь", - написал Юрин в Telegram-канале.Он отметил, что на месте работают спасатели областной службы спасения.
https://ria.ru/20221015/dtp-1824228524.html
саратовская область
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происшествия, саратовская область, балаковский район, hyundai genesis, mercedes
Происшествия, Саратовская область, Балаковский район, Hyundai Genesis, Mercedes
13:10 15.10.2022
 
В Саратовской области столкнулись микроавтобус и две легковушки

В ДТП с микроавтобусом в Саратовской области пострадали восемь человек

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкСотрудник ДПС ГИБДД в Крыму
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму. Архивное фото
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САРАТОВ, 15 окт - РИА Новости. Два легковых автомобиля и микроавтобус столкнулись в Саратовской области, в результате пострадали восемь человек, сообщил начальник управления безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрий Юрин.
"В 12.51 (11.51 мск) в службу "112" поступило сообщение о том, что в Балаковском районе вблизи села Маянга произошло столкновение микроавтобуса Mercedes, Hyundai и Geely. В результате ДТП пострадали восемь человек: двое из Mercedes, двое из Hyundai и четверо из Geely. Пострадавшим оказывается медицинская помощь", - написал Юрин в Telegram-канале.
Он отметил, что на месте работают спасатели областной службы спасения.
ДТП с участием Subaru Impreza и Toyota Vitz в Хабаровском крае. 20 июня 2021 - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
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ПроисшествияСаратовская областьБалаковский районHyundai GenesisMercedes
 
 
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