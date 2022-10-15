https://ria.ru/20221015/dtp-1824264433.html
В Саратовской области столкнулись микроавтобус и две легковушки
В Саратовской области столкнулись микроавтобус и две легковушки - РИА Новости, 15.10.2022
В Саратовской области столкнулись микроавтобус и две легковушки
Два легковых автомобиля и микроавтобус столкнулись в Саратовской области, в результате пострадали восемь человек, сообщил начальник управления безопасности... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T13:10
2022-10-15T13:10
2022-10-15T13:10
происшествия
саратовская область
балаковский район
hyundai genesis
mercedes
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САРАТОВ, 15 окт - РИА Новости. Два легковых автомобиля и микроавтобус столкнулись в Саратовской области, в результате пострадали восемь человек, сообщил начальник управления безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрий Юрин."В 12.51 (11.51 мск) в службу "112" поступило сообщение о том, что в Балаковском районе вблизи села Маянга произошло столкновение микроавтобуса Mercedes, Hyundai и Geely. В результате ДТП пострадали восемь человек: двое из Mercedes, двое из Hyundai и четверо из Geely. Пострадавшим оказывается медицинская помощь", - написал Юрин в Telegram-канале.Он отметил, что на месте работают спасатели областной службы спасения.
https://ria.ru/20221015/dtp-1824228524.html
саратовская область
балаковский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, саратовская область, балаковский район, hyundai genesis, mercedes
Происшествия, Саратовская область, Балаковский район, Hyundai Genesis, Mercedes
В Саратовской области столкнулись микроавтобус и две легковушки
В ДТП с микроавтобусом в Саратовской области пострадали восемь человек