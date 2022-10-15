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Жительница Хабаровска предстанет перед судом за ДТП со смертельным исходом - РИА Новости, 15.10.2022
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Жительница Хабаровска предстанет перед судом за ДТП со смертельным исходом
Жительница Хабаровска предстанет перед судом за ДТП со смертельным исходом - РИА Новости, 15.10.2022
Жительница Хабаровска предстанет перед судом за ДТП со смертельным исходом
Жительница Хабаровска предстанет перед судом из-за ДТП, в котором погибли пять человек, а двое малолетних детей получили тяжёлые травмы, сообщает СУСК России по РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T07:00
2022-10-15T10:10
происшествия
хабаровск
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 15 окт – РИА Новости. Жительница Хабаровска предстанет перед судом из-за ДТП, в котором погибли пять человек, а двое малолетних детей получили тяжёлые травмы, сообщает СУСК России по Хабаровскому краю и ЕАО.Авария произошла вечером 20 июня прошлого года. По версии следствия, 27-летняя хабаровчанка за рулём Subaru Impreza с превышением скорости двигалась со стороны поселка Переяславка в направлении Хабаровска. В районе 55-го километра при обгоне, не справившись с управлением, машина вылетела на "встречку", где столкнулась с Toyota Vitz. В результате аварии сын обвиняемой 2014 года рождения получил тяжелые травмы, супруг женщины и её мать погибли. В Toyota Vitz погибли водитель-женщина и пассажиры - женщина и мальчик 2015 года рождения. Еще один ребёнок получил тяжелые травмы. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух и более лиц (пяти лиц)."Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением готовится к направлению в суд для рассмотрения его по существу", - говорится в сообщении.Фигурантке может грозить до 7 лет лишения свободы.Как уточнили РИА Новости в прокуратуре Хабаровского края, мера пресечения в отношении обвиняемой не избиралась. В надзорном ведомстве отмечают, что она не признала вину. Дело будет рассматривать суд района имени Лазо Хабаровска.
https://ria.ru/20221013/dtp-1823595064.html
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происшествия, хабаровск, россия
Происшествия, Хабаровск, Россия
07:00 15.10.2022 (обновлено: 10:10 15.10.2022)
 
Жительница Хабаровска предстанет перед судом за ДТП со смертельным исходом

СУСК России: жительницу Хабаровска будут судить из-за ДТП, в котором погибли пять человек

© Фото : СУ СК по Хабаровскому краюДТП с участием Subaru Impreza и Toyota Vitz в Хабаровском крае. 20 июня 2021
ДТП с участием Subaru Impreza и Toyota Vitz в Хабаровском крае. 20 июня 2021 - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© Фото : СУ СК по Хабаровскому краю
ДТП с участием Subaru Impreza и Toyota Vitz в Хабаровском крае. 20 июня 2021
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ВЛАДИВОСТОК, 15 окт – РИА Новости. Жительница Хабаровска предстанет перед судом из-за ДТП, в котором погибли пять человек, а двое малолетних детей получили тяжёлые травмы, сообщает СУСК России по Хабаровскому краю и ЕАО.
Авария произошла вечером 20 июня прошлого года. По версии следствия, 27-летняя хабаровчанка за рулём Subaru Impreza с превышением скорости двигалась со стороны поселка Переяславка в направлении Хабаровска. В районе 55-го километра при обгоне, не справившись с управлением, машина вылетела на "встречку", где столкнулась с Toyota Vitz. В результате аварии сын обвиняемой 2014 года рождения получил тяжелые травмы, супруг женщины и её мать погибли. В Toyota Vitz погибли водитель-женщина и пассажиры - женщина и мальчик 2015 года рождения. Еще один ребёнок получил тяжелые травмы. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух и более лиц (пяти лиц).
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"Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением готовится к направлению в суд для рассмотрения его по существу", - говорится в сообщении.
Фигурантке может грозить до 7 лет лишения свободы.
Как уточнили РИА Новости в прокуратуре Хабаровского края, мера пресечения в отношении обвиняемой не избиралась. В надзорном ведомстве отмечают, что она не признала вину. Дело будет рассматривать суд района имени Лазо Хабаровска.
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