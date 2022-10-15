https://ria.ru/20221015/dorogi-1824252891.html
Московские дороги и тротуары начали готовить к зиме
Московские дороги и тротуары начали готовить к зиме - РИА Новости, 15.10.2022
Московские дороги и тротуары начали готовить к зиме
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к промывке московских дорог и тротуаров в рамках подготовки к зиме, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T11:38
2022-10-15T11:38
2022-10-15T11:38
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к промывке московских дорог и тротуаров в рамках подготовки к зиме, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Приступили к промывке дорог и тротуаров с шампунем в рамках подготовки к зиме. Специальным шампунем удалим мазутные, масляные пятна и другие загрязнения", - говорится в сообщении.Отмечается, что в недоступных для техники местах промывку выполнят вручную комплексные бригады работников коммунальных служб.В сообщении уточнили, что моющее средство совершенно безопасно: оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей. После промывки с шампунем проведут обычную мойку водой."Просим автомобилистов с пониманием отнестись к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники", - дополняется в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы
Московские дороги и тротуары начали готовить к зиме
Московские дороги и тротуары начали промывать в рамках подготовки к зиме
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к промывке московских дорог и тротуаров в рамках подготовки к зиме, сообщается
в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Приступили к промывке дорог и тротуаров с шампунем в рамках подготовки к зиме. Специальным шампунем удалим мазутные, масляные пятна и другие загрязнения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в недоступных для техники местах промывку выполнят вручную комплексные бригады работников коммунальных служб.
В сообщении уточнили, что моющее средство совершенно безопасно: оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей. После промывки с шампунем проведут обычную мойку водой.
"Просим автомобилистов с пониманием отнестись к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники", - дополняется в сообщении.