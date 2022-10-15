https://ria.ru/20221015/dorogi-1824252891.html

Московские дороги и тротуары начали готовить к зиме

Московские дороги и тротуары начали готовить к зиме - РИА Новости, 15.10.2022

Московские дороги и тротуары начали готовить к зиме

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к промывке московских дорог и тротуаров в рамках подготовки к зиме, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T11:38

2022-10-15T11:38

2022-10-15T11:38

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

городское хозяйство москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794255902_0:171:3036:1879_1920x0_80_0_0_cef4869ad70bf3121a3dd68eddc8bc07.jpg

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к промывке московских дорог и тротуаров в рамках подготовки к зиме, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Приступили к промывке дорог и тротуаров с шампунем в рамках подготовки к зиме. Специальным шампунем удалим мазутные, масляные пятна и другие загрязнения", - говорится в сообщении.Отмечается, что в недоступных для техники местах промывку выполнят вручную комплексные бригады работников коммунальных служб.В сообщении уточнили, что моющее средство совершенно безопасно: оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей. После промывки с шампунем проведут обычную мойку водой."Просим автомобилистов с пониманием отнестись к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники", - дополняется в сообщении.

https://ria.ru/20221015/samokat-1824234039.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, городское хозяйство москвы