Рейтинг@Mail.ru
Московские дороги и тротуары начали готовить к зиме - РИА Новости, 15.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20221015/dorogi-1824252891.html
Московские дороги и тротуары начали готовить к зиме
Московские дороги и тротуары начали готовить к зиме - РИА Новости, 15.10.2022
Московские дороги и тротуары начали готовить к зиме
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к промывке московских дорог и тротуаров в рамках подготовки к зиме, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T11:38
2022-10-15T11:38
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794255902_0:171:3036:1879_1920x0_80_0_0_cef4869ad70bf3121a3dd68eddc8bc07.jpg
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к промывке московских дорог и тротуаров в рамках подготовки к зиме, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Приступили к промывке дорог и тротуаров с шампунем в рамках подготовки к зиме. Специальным шампунем удалим мазутные, масляные пятна и другие загрязнения", - говорится в сообщении.Отмечается, что в недоступных для техники местах промывку выполнят вручную комплексные бригады работников коммунальных служб.В сообщении уточнили, что моющее средство совершенно безопасно: оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей. После промывки с шампунем проведут обычную мойку водой."Просим автомобилистов с пониманием отнестись к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники", - дополняется в сообщении.
https://ria.ru/20221015/samokat-1824234039.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794255902_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_af45427afad1faebc69549d71f0fd5ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы
11:38 15.10.2022
 
Московские дороги и тротуары начали готовить к зиме

Московские дороги и тротуары начали промывать в рамках подготовки к зиме

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкПромывка моющим средством дорог и тротуаров в Москве
Промывка моющим средством дорог и тротуаров в Москве - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Промывка моющим средством дорог и тротуаров в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к промывке московских дорог и тротуаров в рамках подготовки к зиме, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Приступили к промывке дорог и тротуаров с шампунем в рамках подготовки к зиме. Специальным шампунем удалим мазутные, масляные пятна и другие загрязнения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в недоступных для техники местах промывку выполнят вручную комплексные бригады работников коммунальных служб.
В сообщении уточнили, что моющее средство совершенно безопасно: оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей. После промывки с шампунем проведут обычную мойку водой.
"Просим автомобилистов с пониманием отнестись к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники", - дополняется в сообщении.
Станция проката электросамокатов - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
08:27Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Медленные зоны для самокатов в Москве продолжат работу после изменения ПДД
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала