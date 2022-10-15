Украинские войска снова обстреляли Донецк
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Донецку 18 снарядов натовского калибра
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкБоец демонстрирует осколки боеприпаса иностранного производства, выпущенного артиллерией ВСУ
Боец демонстрирует осколки боеприпаса иностранного производства, выпущенного артиллерией ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 15 окт - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли Донецк, выпустив по городу 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 10.30 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено девять снарядов калибром 155 миллиметров..., 10.45 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено девять снарядов калибром 155 миллиметров", - указывается в Telegram-канале представительства.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.