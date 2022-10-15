https://ria.ru/20221015/donetsk-1824255409.html

Украинские войска снова обстреляли Донецк

Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 15.10.2022

Украинские войска снова обстреляли Донецк

Украинские войска снова обстреляли Донецк, выпустив по городу 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T11:54

2022-10-15T11:54

2022-10-15T11:54

специальная военная операция на украине

в мире

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ДОНЕЦК, 15 окт - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли Донецк, выпустив по городу 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 10.30 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено девять снарядов калибром 155 миллиметров..., 10.45 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено девять снарядов калибром 155 миллиметров", - указывается в Telegram-канале представительства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221015/donetsk-1824244618.html

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато