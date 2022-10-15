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При обстреле Донецка со стороны ВСУ ранены два человека - РИА Новости, 15.10.2022
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При обстреле Донецка со стороны ВСУ ранены два человека
При обстреле Донецка со стороны ВСУ ранены два человека - РИА Новости, 15.10.2022
При обстреле Донецка со стороны ВСУ ранены два человека
Два мирных жителя ранены при обстреле Кировского района Донецка украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T10:39
2022-10-15T10:39
происшествия
донецк
кировский район
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 15 окт - РИА Новости. Два мирных жителя ранены при обстреле Кировского района Донецка украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."Украинские боевики нанесли удар по жилым кварталам микрорайона Текстильщик в Кировском районе города. По улице Петровского ранены двое мужчин, 1967 года рождения и 1974 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Ранее в субботу штаб сообщил, что при обстреле по улице Петровского в Кировском районе Донецка погибла женщина.Микрорайон Текстильщик расположен на юго-западе Донецка и входит в Кировский район города.
https://ria.ru/20221015/donbass-1824241781.html
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донецк
кировский район
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происшествия, донецк, кировский район, донецкая народная республика
Происшествия, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика
10:39 15.10.2022
 
При обстреле Донецка со стороны ВСУ ранены два человека

ДНР: при обстреле Кировского района Донецка со стороны ВСУ ранены два человека

© РИА Новости / Перейти в медиабанкПоследствие обстрела со стороны ВСУ в Донецке
Последствие обстрела со стороны ВСУ в Донецке - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© РИА Новости
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Последствие обстрела со стороны ВСУ в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 окт - РИА Новости. Два мирных жителя ранены при обстреле Кировского района Донецка украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
"Украинские боевики нанесли удар по жилым кварталам микрорайона Текстильщик в Кировском районе города. По улице Петровского ранены двое мужчин, 1967 года рождения и 1974 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Ворошиловском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
09:51Специальная военная операция на Украине
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибла женщина
Ранее в субботу штаб сообщил, что при обстреле по улице Петровского в Кировском районе Донецка погибла женщина.
Микрорайон Текстильщик расположен на юго-западе Донецка и входит в Кировский район города.
Боеприпас на месте обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
10:21Специальная военная операция на Украине
Украинские войска выпустили по Донецку еще 14 снарядов
 
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