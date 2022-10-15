https://ria.ru/20221015/donetsk-1824245867.html
При обстреле Донецка со стороны ВСУ ранены два человека
При обстреле Донецка со стороны ВСУ ранены два человека - РИА Новости, 15.10.2022
При обстреле Донецка со стороны ВСУ ранены два человека
Два мирных жителя ранены при обстреле Кировского района Донецка украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T10:39
2022-10-15T10:39
2022-10-15T10:39
происшествия
донецк
кировский район
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 15 окт - РИА Новости. Два мирных жителя ранены при обстреле Кировского района Донецка украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."Украинские боевики нанесли удар по жилым кварталам микрорайона Текстильщик в Кировском районе города. По улице Петровского ранены двое мужчин, 1967 года рождения и 1974 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Ранее в субботу штаб сообщил, что при обстреле по улице Петровского в Кировском районе Донецка погибла женщина.Микрорайон Текстильщик расположен на юго-западе Донецка и входит в Кировский район города.
https://ria.ru/20221015/donbass-1824241781.html
https://ria.ru/20221015/donetsk-1824244618.html
донецк
кировский район
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, кировский район, донецкая народная республика
Происшествия, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика
При обстреле Донецка со стороны ВСУ ранены два человека
ДНР: при обстреле Кировского района Донецка со стороны ВСУ ранены два человека