https://ria.ru/20221015/donetsk-1824245867.html

При обстреле Донецка со стороны ВСУ ранены два человека

При обстреле Донецка со стороны ВСУ ранены два человека - РИА Новости, 15.10.2022

При обстреле Донецка со стороны ВСУ ранены два человека

Два мирных жителя ранены при обстреле Кировского района Донецка украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T10:39

2022-10-15T10:39

2022-10-15T10:39

происшествия

донецк

кировский район

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 15 окт - РИА Новости. Два мирных жителя ранены при обстреле Кировского района Донецка украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."Украинские боевики нанесли удар по жилым кварталам микрорайона Текстильщик в Кировском районе города. По улице Петровского ранены двое мужчин, 1967 года рождения и 1974 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Ранее в субботу штаб сообщил, что при обстреле по улице Петровского в Кировском районе Донецка погибла женщина.Микрорайон Текстильщик расположен на юго-западе Донецка и входит в Кировский район города.

https://ria.ru/20221015/donbass-1824241781.html

https://ria.ru/20221015/donetsk-1824244618.html

донецк

кировский район

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, донецк, кировский район, донецкая народная республика