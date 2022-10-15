https://ria.ru/20221015/donetsk-1824244618.html
Украинские войска выпустили по Донецку еще 14 снарядов
Украинские войска выпустили по Донецку еще 14 снарядов - РИА Новости, 15.10.2022
Украинские войска выпустили по Донецку еще 14 снарядов
Украинские войска выпустили по Донецку еще 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T10:21
2022-10-15T10:21
2022-10-15T10:21
специальная военная операция на украине
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донецк
донецкая народная республика
украина
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 15 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку еще 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 09.35 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 09.50 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 09.35 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 09.50 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район) выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221015/donbass-1824241781.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, НАТО
Украинские войска выпустили по Донецку еще 14 снарядов
Украинские войска выпустили по Донецку еще 14 снарядов натовского калибра