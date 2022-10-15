Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 15.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221015/donetsk-1824241500.html
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 15.10.2022
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска выпустили по Донецку восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T09:48
2022-10-15T09:48
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
красногоровка
кировский район
сцкк
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822733216_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_bf645558c7e819b958e8e31be077f8ac.jpg
ДОНЕЦК, 15 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."После 06.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.40 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 08.55 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221015/obstrely-1824221669.html
донецк
красногоровка
кировский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822733216_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_785b9837e9b595d6abac799662328f62.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецк, красногоровка, кировский район, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Красногоровка, Кировский район, СЦКК, НАТО
09:48 15.10.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Донецку восемь снарядов натовского калибра

© РИА Новости / Перейти в медиабанкДом в центре Донецка, пострадавший в результате ночного обстрела
Дом в центре Донецка, пострадавший в результате ночного обстрела - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Дом в центре Донецка, пострадавший в результате ночного обстрела. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 15 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"После 06.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.40 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 08.55 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Сгоревшие палатки на рынке в Буденновском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
01:26Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Ясиноватую, Макеевку и Донецк
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкКрасногоровкаКировский районСЦККНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала