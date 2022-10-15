https://ria.ru/20221015/donetsk-1824241500.html

Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 15.10.2022

Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские войска выпустили по Донецку восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T09:48

2022-10-15T09:48

2022-10-15T09:48

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

красногоровка

кировский район

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 15 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."После 06.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.40 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 08.55 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221015/obstrely-1824221669.html

донецк

красногоровка

кировский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк, красногоровка, кировский район, сцкк, нато