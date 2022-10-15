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Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 15.10.2022
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Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 15.10.2022
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T12:17
2022-10-15T12:17
в мире
донецк
горловка
макеевка
сцкк
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нато
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ДОНЕЦК, 15 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 11.10 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров; 11.10 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 10.45 - населенный пункт Дружба - населенный пункт Горловка (поселок шахты Изотова): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 11.25 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221015/donetsk-1824245867.html
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в мире, донецк, горловка, макеевка, сцкк, стирол, нато
В мире, Донецк, Горловка, Макеевка, СЦКК, Стирол, НАТО
12:17 15.10.2022
 
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР

В ДНР заявили, что украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку

© РИА Новости / Риа Новости Крым / Перейти в медиабанкФрагменты от разорвавшихся снарядов
Фрагменты от разорвавшихся снарядов - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© РИА Новости / Риа Новости Крым
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Фрагменты от разорвавшихся снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 11.10 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров; 11.10 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 10.45 - населенный пункт Дружба - населенный пункт Горловка (поселок шахты Изотова): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 11.25 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.
Последствие обстрела со стороны ВСУ в Донецке - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
10:39
При обстреле Донецка со стороны ВСУ ранены два человека
Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Боеприпас на месте обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
10:21Специальная военная операция на Украине
Украинские войска выпустили по Донецку еще 14 снарядов
 
В миреДонецкГорловкаМакеевкаСЦККСтиролНАТО
 
 
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