https://ria.ru/20221015/dollar-1824222415.html

Аналитик раскрыл, кто и как "подорвет" доллар

Аналитик раскрыл, кто и как "подорвет" доллар - РИА Новости, 15.10.2022

Аналитик раскрыл, кто и как "подорвет" доллар

Роль доллара и евро в мировой экономике продолжит стремительно снижаться в ближайшие месяцы, в том числе в связи с переходом России и дружественных ей стран на... РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T03:18

2022-10-15T03:18

2022-10-15T03:18

экономика

михаил васильев

россия

совкомбанк

доллар

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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Роль доллара и евро в мировой экономике продолжит стремительно снижаться в ближайшие месяцы, в том числе в связи с переходом России и дружественных ей стран на расчеты в национальных валютах, сообщил агентству "Прайм" главный аналитик "Совкомбанка" Михаил Васильев.Он напомнил, что правительство планирует удвоить долю внешнеторговых расчетов в рублях к 2025, при этом использование дружественных валют вырастет почти в 13 раз. К последним относятся китайский юань, индийская рупия, турецкая лира.Таким образом, 60 процентов внешней торговли будет вестись в отличных от доллара и евро валютах, подчеркнул эксперт.В будущем, по его мнению, на глобальном рынке могут возникнуть независимые от Запада сырьевые биржи и финансовые системы, что подорвет гегемонию доллара и ослабит его позиции как главной мировой валюты.Чем больше стран будут отказываться от доллара в расчетах и сбережениях, тем быстрее мировая экономика развернется от доллароцентричности к многополярности, заключит эксперт.

https://ria.ru/20221014/dollar-1823876547.html

россия

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2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, михаил васильев, россия, совкомбанк, доллар