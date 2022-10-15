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Аналитик раскрыл, кто и как "подорвет" доллар - РИА Новости, 15.10.2022
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Аналитик раскрыл, кто и как "подорвет" доллар
Аналитик раскрыл, кто и как "подорвет" доллар - РИА Новости, 15.10.2022
Аналитик раскрыл, кто и как "подорвет" доллар
Роль доллара и евро в мировой экономике продолжит стремительно снижаться в ближайшие месяцы, в том числе в связи с переходом России и дружественных ей стран на... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T03:18
2022-10-15T03:18
экономика
михаил васильев
россия
совкомбанк
доллар
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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Роль доллара и евро в мировой экономике продолжит стремительно снижаться в ближайшие месяцы, в том числе в связи с переходом России и дружественных ей стран на расчеты в национальных валютах, сообщил агентству "Прайм" главный аналитик "Совкомбанка" Михаил Васильев.Он напомнил, что правительство планирует удвоить долю внешнеторговых расчетов в рублях к 2025, при этом использование дружественных валют вырастет почти в 13 раз. К последним относятся китайский юань, индийская рупия, турецкая лира.Таким образом, 60 процентов внешней торговли будет вестись в отличных от доллара и евро валютах, подчеркнул эксперт.В будущем, по его мнению, на глобальном рынке могут возникнуть независимые от Запада сырьевые биржи и финансовые системы, что подорвет гегемонию доллара и ослабит его позиции как главной мировой валюты.Чем больше стран будут отказываться от доллара в расчетах и сбережениях, тем быстрее мировая экономика развернется от доллароцентричности к многополярности, заключит эксперт.
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экономика, михаил васильев, россия, совкомбанк, доллар
Экономика, Михаил Васильев, Россия, Совкомбанк, Доллар
03:18 15.10.2022
 
Аналитик раскрыл, кто и как "подорвет" доллар

Аналитик Васильев предрек стремительное сокращение роли доллара и евро в мировой экономике

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкТабло обмена курса доллара и евро
Табло обмена курса доллара и евро - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Табло обмена курса доллара и евро. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Роль доллара и евро в мировой экономике продолжит стремительно снижаться в ближайшие месяцы, в том числе в связи с переходом России и дружественных ей стран на расчеты в национальных валютах, сообщил агентству "Прайм" главный аналитик "Совкомбанка" Михаил Васильев.
Он напомнил, что правительство планирует удвоить долю внешнеторговых расчетов в рублях к 2025, при этом использование дружественных валют вырастет почти в 13 раз. К последним относятся китайский юань, индийская рупия, турецкая лира.
Таким образом, 60 процентов внешней торговли будет вестись в отличных от доллара и евро валютах, подчеркнул эксперт.
В будущем, по его мнению, на глобальном рынке могут возникнуть независимые от Запада сырьевые биржи и финансовые системы, что подорвет гегемонию доллара и ослабит его позиции как главной мировой валюты.
Чем больше стран будут отказываться от доллара в расчетах и сбережениях, тем быстрее мировая экономика развернется от доллароцентричности к многополярности, заключит эксперт.
Знаки доллара на табло курса валют - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
Вчера, 02:17
Аналитик рассказал, сколько доллар будет стоить через месяц
 
ЭкономикаМихаил ВасильевРоссияСовкомбанкДоллар
 
 
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