https://ria.ru/20221015/dollar-1824222415.html
Аналитик раскрыл, кто и как "подорвет" доллар
Аналитик раскрыл, кто и как "подорвет" доллар - РИА Новости, 15.10.2022
Аналитик раскрыл, кто и как "подорвет" доллар
Роль доллара и евро в мировой экономике продолжит стремительно снижаться в ближайшие месяцы, в том числе в связи с переходом России и дружественных ей стран на... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T03:18
2022-10-15T03:18
2022-10-15T03:18
экономика
михаил васильев
россия
совкомбанк
доллар
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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Роль доллара и евро в мировой экономике продолжит стремительно снижаться в ближайшие месяцы, в том числе в связи с переходом России и дружественных ей стран на расчеты в национальных валютах, сообщил агентству "Прайм" главный аналитик "Совкомбанка" Михаил Васильев.Он напомнил, что правительство планирует удвоить долю внешнеторговых расчетов в рублях к 2025, при этом использование дружественных валют вырастет почти в 13 раз. К последним относятся китайский юань, индийская рупия, турецкая лира.Таким образом, 60 процентов внешней торговли будет вестись в отличных от доллара и евро валютах, подчеркнул эксперт.В будущем, по его мнению, на глобальном рынке могут возникнуть независимые от Запада сырьевые биржи и финансовые системы, что подорвет гегемонию доллара и ослабит его позиции как главной мировой валюты.Чем больше стран будут отказываться от доллара в расчетах и сбережениях, тем быстрее мировая экономика развернется от доллароцентричности к многополярности, заключит эксперт.
https://ria.ru/20221014/dollar-1823876547.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, михаил васильев, россия, совкомбанк, доллар
Экономика, Михаил Васильев, Россия, Совкомбанк, Доллар
Аналитик раскрыл, кто и как "подорвет" доллар
Аналитик Васильев предрек стремительное сокращение роли доллара и евро в мировой экономике
МОСКВА, 15 окт – РИА Новости.
Роль доллара и евро в мировой экономике продолжит стремительно снижаться в ближайшие месяцы, в том числе в связи с переходом России и дружественных ей стран на расчеты в национальных валютах, сообщил
агентству "Прайм" главный аналитик "Совкомбанка" Михаил Васильев.
Он напомнил, что правительство планирует удвоить долю внешнеторговых расчетов в рублях к 2025, при этом использование дружественных валют вырастет почти в 13 раз. К последним относятся китайский юань, индийская рупия, турецкая лира.
Таким образом, 60 процентов внешней торговли будет вестись в отличных от доллара и евро валютах, подчеркнул эксперт.
В будущем, по его мнению, на глобальном рынке могут возникнуть независимые от Запада сырьевые биржи и финансовые системы, что подорвет гегемонию доллара и ослабит его позиции как главной мировой валюты.
Чем больше стран будут отказываться от доллара в расчетах и сбережениях, тем быстрее мировая экономика развернется от доллароцентричности к многополярности, заключит эксперт.