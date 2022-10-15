https://ria.ru/20221015/dnr-1824247197.html

В ДНР сообщили об уничтожении до 40 украинских военных за сутки

В ДНР сообщили об уничтожении до 40 украинских военных за сутки - РИА Новости, 15.10.2022

В ДНР сообщили об уничтожении до 40 украинских военных за сутки

Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 40 человек, два танка, гаубицу и зенитно-ракетный комплекс, сообщила народная милиция ДНР. РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T10:50

2022-10-15T10:50

2022-10-15T10:50

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

т-80

т-72б

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ДОНЕЦК, 15 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 40 человек, два танка, гаубицу и зенитно-ракетный комплекс, сообщила народная милиция ДНР."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: гаубица М777, два танка (Т-80 БВ и Т-72Б), ЗРК "Оса", пять единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито два БпЛА противника. Потери в живой силе противника составили до 40 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В пятницу народная милиция ДНР сообщала, что потери украинских войск за сутки составили до 50 человек, две РСЗО "Град", четыре бронетранспортера и пять беспилотников.

https://ria.ru/20221015/ukraina-1823981353.html

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецкая народная республика, т-80, т-72б