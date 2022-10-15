https://ria.ru/20221015/dnr-1824247197.html
В ДНР сообщили об уничтожении до 40 украинских военных за сутки
В ДНР сообщили об уничтожении до 40 украинских военных за сутки - РИА Новости, 15.10.2022
В ДНР сообщили об уничтожении до 40 украинских военных за сутки
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 40 человек, два танка, гаубицу и зенитно-ракетный комплекс, сообщила народная милиция ДНР. РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T10:50
2022-10-15T10:50
2022-10-15T10:50
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
т-80
т-72б
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ДОНЕЦК, 15 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 40 человек, два танка, гаубицу и зенитно-ракетный комплекс, сообщила народная милиция ДНР."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: гаубица М777, два танка (Т-80 БВ и Т-72Б), ЗРК "Оса", пять единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито два БпЛА противника. Потери в живой силе противника составили до 40 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В пятницу народная милиция ДНР сообщала, что потери украинских войск за сутки составили до 50 человек, две РСЗО "Град", четыре бронетранспортера и пять беспилотников.
https://ria.ru/20221015/ukraina-1823981353.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, т-80, т-72б
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Т-80, Т-72Б
В ДНР сообщили об уничтожении до 40 украинских военных за сутки
В ДНР сообщили об уничтожении до 40 украинских военных и двух танков за сутки