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В ДНР сообщили об уничтожении до 40 украинских военных за сутки - РИА Новости, 15.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221015/dnr-1824247197.html
В ДНР сообщили об уничтожении до 40 украинских военных за сутки
В ДНР сообщили об уничтожении до 40 украинских военных за сутки - РИА Новости, 15.10.2022
В ДНР сообщили об уничтожении до 40 украинских военных за сутки
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 40 человек, два танка, гаубицу и зенитно-ракетный комплекс, сообщила народная милиция ДНР. РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T10:50
2022-10-15T10:50
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
т-80
т-72б
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ДОНЕЦК, 15 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 40 человек, два танка, гаубицу и зенитно-ракетный комплекс, сообщила народная милиция ДНР."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: гаубица М777, два танка (Т-80 БВ и Т-72Б), ЗРК "Оса", пять единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито два БпЛА противника. Потери в живой силе противника составили до 40 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В пятницу народная милиция ДНР сообщала, что потери украинских войск за сутки составили до 50 человек, две РСЗО "Град", четыре бронетранспортера и пять беспилотников.
https://ria.ru/20221015/ukraina-1823981353.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, т-80, т-72б
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Т-80, Т-72Б
10:50 15.10.2022
 
В ДНР сообщили об уничтожении до 40 украинских военных за сутки

В ДНР сообщили об уничтожении до 40 украинских военных и двух танков за сутки

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкВоеннослужащие ДНР
Военнослужащие ДНР - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Военнослужащие ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 40 человек, два танка, гаубицу и зенитно-ракетный комплекс, сообщила народная милиция ДНР.
"Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: гаубица М777, два танка (Т-80 БВ и Т-72Б), ЗРК "Оса", пять единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито два БпЛА противника. Потери в живой силе противника составили до 40 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
В пятницу народная милиция ДНР сообщала, что потери украинских войск за сутки составили до 50 человек, две РСЗО "Град", четыре бронетранспортера и пять беспилотников.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
08:00
"Пушечное мясо". Запад начал отворачиваться от Украины
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаТ-80Т-72Б
 
 
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