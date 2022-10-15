https://ria.ru/20221015/dnr-1824233328.html

Из-за украинских обстрелов в ДНР за сутки погиб один мирный житель

Из-за украинских обстрелов в ДНР за сутки погиб один мирный житель - РИА Новости, 15.10.2022

Из-за украинских обстрелов в ДНР за сутки погиб один мирный житель

Один мирный житель погиб, еще шесть пострадали за сутки в результате обстрелов территории Донецкой народной республики со стороны украинских войск, сообщает... РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T08:17

2022-10-15T08:17

2022-10-15T08:17

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 15 окт - РИА Новости. Один мирный житель погиб, еще шесть пострадали за сутки в результате обстрелов территории Донецкой народной республики со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 08.00 14 октября…, в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) на территории Донецкой народной республики погиб один человек и еще шесть мирных жителей получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.

https://realty.ria.ru/20221014/dnr-1824123488.html

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецкая народная республика, украина