https://ria.ru/20221015/dnr-1824233328.html
Из-за украинских обстрелов в ДНР за сутки погиб один мирный житель
Из-за украинских обстрелов в ДНР за сутки погиб один мирный житель - РИА Новости, 15.10.2022
Из-за украинских обстрелов в ДНР за сутки погиб один мирный житель
Один мирный житель погиб, еще шесть пострадали за сутки в результате обстрелов территории Донецкой народной республики со стороны украинских войск, сообщает... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T08:17
2022-10-15T08:17
2022-10-15T08:17
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 15 окт - РИА Новости. Один мирный житель погиб, еще шесть пострадали за сутки в результате обстрелов территории Донецкой народной республики со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 08.00 14 октября…, в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) на территории Донецкой народной республики погиб один человек и еще шесть мирных жителей получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
https://realty.ria.ru/20221014/dnr-1824123488.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина
Из-за украинских обстрелов в ДНР за сутки погиб один мирный житель
Из-за украинских обстрелов в ДНР за сутки погиб мирный житель, шесть пострадали